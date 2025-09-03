購入したサプリメントをめぐって警察の捜査を受けたとして、サントリーホールディングスの会長を辞任した新浪剛史氏が3日、今回の経緯を説明した。

【映像】新浪氏が注目発言「大変著名な方からもこれは大丈夫と」

経営者らで構成し政策提言などを行う経済同友会代表幹事の定例会見に出席した新浪氏は会見の冒頭で「この度は、私のことで皆様をお騒がせしまして申し訳ございません。深く反省をしております。申し訳ございません」と頭を下げた。

その後、「私は適法な商品と認識をして、米国におきましてCBD（カンナビジオール）サプリメントを購入した」「私は法を犯しておらず、潔白であると思っている」と主張した。

記者からCBDを購入しようとした目的について質問されると「私は出張が多いので時差ボケがすごく多い。そういった意味で、この私の健康を守っていただいてる知人から強く勧められた」と回答。

日本で購入しなかった理由については「日本より米国の方が圧倒的に安い。大変お高いもの。経済的な意味合いだ」と述べた。

なお、経済同友会については「私自身は潔白と思っているが、透明性の高い経済同友会の仕組みに判断を委ねて、当面は活動を自粛し、規制に則り、岩井副代表幹事に代理をお願いする所存だ」とした。

新浪氏は経済同友会の代表幹事や政府の経済財政諮問会議の民間議員などを務めていた。新浪氏をめぐっては先月22日、大麻由来の成分が含まれた製品をアメリカから輸入したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで福岡県警が都内の自宅を家宅捜索していた。

