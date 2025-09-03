【「灰仭巫覡」オリジナルソング＆新PV】 9月3日 発表

講談社は9月3日、Vtuberの常闇トワさんと獅白ぼたんさんが歌唱する書き下ろし新曲「君と明かした夜」と、大暮維人氏の漫画「灰仭巫覡」がコラボした新作PVを「週間少年マガジン」が運営する公式YouTubeマガジンチャンネルで発表した。楽曲は同日に配信リリースされる。

使用されている楽曲は、本PV用に書き下ろされた新作。作詞と作曲は東京真中氏が担当している。キービジュアルのタイトル文字は、大暮維人氏の直筆となっている。

ジャケットは大暮維人氏の描き下ろし

PVでは、ホロライブの人気Vtuber常闇トワさんと獅白ぼたんさんの歌声に合わせて、モデルの平美乃理さんと、ダンサーの龍さん・勇太さんが出演し、「灰仭巫覡」の舞台をほうふつとさせる日本の田園風景や、扇風機が優しく揺れる夏の終わりの古民家を舞台に、みずみずしい演技とダンスを披露している。

PVの中で使用されている印象的なコラージュは、「大友克洋GENGA展」のメインビジュアル制作や、ルミネ×エヴァンゲリオンのアートディレクションなど多くの制作を手掛けるコラージュアーティストの河村康輔氏が手掛けている。

河村康輔氏の手掛けたPV内のコラージュ

【常闇トワ× 獅白ぼたん『灰仭巫覡』PV『君と明かした夜』漫画公式Ver.】

9月3日発売の「週刊少年マガジン」40号には常闇トワさんと獅白ぼたんさん、PVに出演している平美乃理さん、龍さん、勇太さんのコメントが掲載されている。

左・常闇トワ / 右・獅白ぼたん (C) 2016 COVER Corp.

左から勇太さん、平美乃理さん、龍さん

【「君と明かした夜」作詞作曲・東京真中氏インタビュー】

東京真中氏

――「灰仭巫覡」のどんなシーンにインスパイアされましたか？

印象的だったのは、やはり1巻冒頭の仭とガオの出会いですね。「あの夜からすべてが始まった」という空気感が物語にも楽曲にも響いています。戦闘シーンも心に残っていて、背中を預け合い舞う姿に青春のような尊さを感じ、それを楽曲で表現したいと思いました。

――タイトルや歌詞に出てくる「君」とは誰をイメージしていますか？

背中を預け合える仲間や大切な人、そんな存在をイメージしています。仭とガオの関係性はもちろん、楽曲では獅白ぼたんさんと常闇トワさんの絆にも重なります。聴く人それぞれにとっての「君」が浮かぶような曲になればと思いました。

【楽曲クレジット】

Original Work : Oh! Great

Singers : Towa Tokoyami / Botan Shishiro

Lyrics, Composition & Arrangement : Tokyo Manaka

MIX : NNZN

Cast : Minori Taira / Ryu / Yuta

Director : Satoshi Kawataki

Director of Photography : Kohga Mori

Camera Assistant : Hiromi Takahashi / Miki

Keygrip : Kazuya Ito (RISE grip)

Data Manager : Masashi Ogawa (ARKVIDEO)

Lighting Director : Ennosuke Mori

Lighting Assistant Chief : Taizo Miyahara

Lighting Assistant : Hiroki Ishii / Tadashi Kosako / Kazuya Takashima / RANBO

Colorist : Hajime Kato (momo inc.)

Producer : Yuta Anan

Production Manager : Rin Nakakita / Sakura Hamano

Hair Make Up : Naoko Tamura (GiGGLE) / MomonaHamauzu (GiGGLE) / Kyoshiro Kamiya (GiGGLE)

Stylist : Marie Takehisa

Stylist Assistant : Riria Miyamoto

Driver : Ryuji Kurobane (ELS)

Costume Cooperation : Onitsuka Tiger / CONOMi / KANKO Harajuku Select / ABC-MART

Special thanks : Ayami Miyano

Location Assistance by : Akiruno City Film Commission

Studio Provided by : soycasa akikawa / TokuraShiroyama Terrace

Weekly Shonen Magazine Editor : Ryuichi Kobori / Kento Hashimoto

Weekly Young Magazine Editor : Shunnosuke Harita

Collage Artist : Kosuke Kawamura