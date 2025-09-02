¥É·³¤«¤é¡ÈÀïÎÏ³°¡É¤Ç¡Ä´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä35ºÐ¡¡FAÀ¸³è¤«¤éÁá1¤«·î¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ìµï¾ì½ê
Â¸ºß´¶¤¢¤ëÌ¾Êá¼ê¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢FAÀ¸³èÂ³¤¯¸½¾õ
¡¡FAÀ¸³è¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤Ï¡¢8·î½é½Ü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼3A¤òÂàÃÄ¤·FA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ç1¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤¤À¼¡¤Î½êÂ°Àè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ï5·î14Æü¡ÊÆ±15Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤éDFA¡Ê40¿ÍÏÈ¤ò³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î6Æü¸å¤Î5·î20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢6·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËÆ±ÃÏ¶è¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢8·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼½êÂ°»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï6ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.167¡¢3A¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï33ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.212¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂàÃÄ¤«¤é3¤«·î¤¬·Ð¤Á¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥ó¥º¤À¤¬¡¢¡È¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤êº£µ¨3000Ã¥»°¿¶¤âÃ£À®¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎÀìÂ°¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎÏÈ¤¬26¿Í¤«¤é28¿Í¤ËÁý¤¨¤ë9·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢35ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¯µåÃÄ¤Î¾ðÊó¤ÏË³¤·¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤â»Ä¤êÌó1¤«·î¤È¤Ê¤ê¡¢³ÍÆÀµåÃÄ¤¬¸½¤ì¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë