美容整形の料金はなぜ違う 自由診療の仕組みと低価格広告の落とし穴と警戒点

美容外科医の高須幹弥氏は、自身のYouTubeチャンネル「高須幹弥（高須クリニック）」で、視聴者からの「美容整形の料金はなぜクリニックによって違うのか」という質問に答え、見解を述べた。要点は、自由診療のため価格設定は各院で異なること、低価格広告への注意、経験の浅い医師が施術するリスク、クリニック選びでは事前調査が重要という4点である。



高須氏は、料金差の前提として自由診療であることを挙げ、「保険診療と違って、自由に料金を設定できる」と説明。保険診療では同じ手術であれば、医師の腕や経験にかかわらず原則として料金は一定に近いとし、心臓手術の例では「ベテランの“カリスマドクター”“ゴッドハンド”でも、新人医師でも料金はほぼ同じ」と述べた。



一方で低価格をうたう広告には注意が必要だとし、来院後に「あなたのまぶたは2万9,800円ではできません」「このスペシャルなんとか法で50万円でないとできません」などと、より高額のプランを提示されるケースがあると指摘。「今日なら特別に30万円でできます」といった勧誘で、結果的に高い料金を支払ってしまう例もあると述べた。



こうした低価格施術は、広告費や人件費を踏まえると赤字になりやすいとして、「絶対にぼったくります」と断じた。また一部のクリニックでは「研修医上がりで技術のない医者」が施術を担当することがあるとし、「未経験者でも大歓迎というクリニックは、未経験の医師が手術することがあるので危険」と発言した。



業界の現状については、「真面目に運営しているクリニック」と「ぼったくりで稼ぐクリニック」に二極化しているとし、受診者が後悔しないために、安さだけで選ばず事前に情報収集をするよう呼びかけた。なお、以上は動画内での高須氏の見解であり、個別の事実関係について編集部での裏取りは行っていない。

