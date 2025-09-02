サントリーホールディングスは9月2日、都内で緊急会見を開き、9月1日付で代表取締役会長の新浪剛史氏（66）が辞任したことを発表した。新浪氏が「適法であるとの認識のもとで購入したサプリメント」をめぐり警察の捜査を受けていることが理由だという。

全国紙の社会部記者が語る。

【写真】《麻薬取締法違反の疑い》家宅捜査が行われた新浪会長の自宅マンション

「福岡県警は先月、新浪氏の自宅を家宅捜索したといいます。大麻由来の成分が含まれた製品をアメリカから輸入したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いがもたれています。新浪氏は、『適法なものだと思っていた』と説明しているほか、日テレNEWSによると捜索の際に『知人の女性が一方的に送りつけてきた』と関与を否定していそうです。

実際に、家宅捜索で製品そのものは発見されず、簡易の尿検査も陰性で、警察もまだ捜査を続けている最中ではありますが、疑惑がかけられた時点で、サントリー側は『求められる資質を欠く』と判断したようです」

新浪氏は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、三菱商事に入社。2002年、43歳の若さでローソン代表取締役社長兼CEOの座につき、11年連続で営業増益を達成した。2014年にサントリーホールディングス代表取締役社長となり、今年3月、同社の代表取締役会長に就任した。

新浪氏は、経済同友会代表幹事も務め、日本を代表するビジネスパーソンのひとりとして、メディア出演も多数あった。経済誌記者が語る。

「新浪氏は、創業家以外で初めてサントリーのトップに立った、いわば“外様”ですが、同社の創業精神である“やってみなはれ”を体現する人物として注目されました。『クラフトボス』でペットボトルコーヒーというジャンルを切り開くなど、大胆なアイデアでヒット商品を次々と生み出しました」

新浪氏は海外志向が強く、サントリーにおいてもグローバル戦略に注力していたという。

「トップ自ら海外訪問をすることを重視しており、毎月、何度も海外出張に出かけていました。『去年は地球25周ぶん出張した』と自慢げに話していたこともあります。さらに帰国後はまずジムに行くというのだから、驚異的なバイタリティです。

“ビジネスの世界を勝ち抜くには、頑健な肉体が大切だ”という考えのもと、健康に気を使い、多忙なスケジュールのなかでも週2回ジムに行くのが習慣だといいます。60代ではありますが、身長180センチを超え、筋肉質な体型なので、貫禄たっぷりです」

健康意識の高さゆえに、サプリを購入していたのか──当局は、慎重に捜査を進めている。