Spotifyが、今年の音楽シーンを総括する初のスペシャルライブイベント『Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-』を12月12日に東京ガーデンシアターにて開催する。

本イベントには、Spotifyのトップリストやフラッグシッププレイリストを代表する楽曲などの、2025年を象徴するアーティストやクリエイターたちが集結。第1弾出演アーティストとして、ちゃんみな、HANA、羊文学の出演が発表された。なお出演アーティストは今後も発表される予定だ。

また、本日9月2日12時より、Spotify Premiumユーザー限定で計300名を抽選で招待するキャンペーンがスタート。キャンペーンおよび最速先行販売の詳細は、イベント公式サイトにて確認できる。

さらに、本イベントに連動する公式プレイリスト『Spotify On Stage Tokyo 2025』では、出演アーティストの楽曲をライブに先がけて視聴できる。

（文＝リアルサウンド編集部）