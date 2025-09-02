ココス「2025秋冬グランドメニュー」開始、旬の牡蠣やきのこ、温野菜を使ったメニューにフルーツサラダ、定番のミニパフェとココッシュに新バリエーション

ファミリーレストラン「ココス」は、9月16日から「2025秋冬グランドメニュー」の提供を開始する。506店舗で販売予定、天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施しない。

「2025秋冬グランドメニュー」では、季節の食材を使ったメニューやフルーツサラダをラインアップに加えるほか、人気メニューのサイズ拡充、定番のミニパフェと“ココッシュ”のバリエーション拡充を行う。

びっくりドンキー『マロンデザート』4品発売、新登場「マロンシフォン」など

記事中の価格表記はいずれも税込。

〈季節の食材を使ったメニューを新発売〉

旬のきのこや温野菜を使ったメニューに、熱々のグラタンなど、秋冬の季節にぴったりな商品を新発売する。

◆「温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g」1,155円

ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”に、カボチャやカリフラワー、ブロッコリー、スナップエンドウなどの温野菜を別添えで提供する。マデラ酒の香りが食欲をそそる濃厚なビーフシチューに温野菜を合わせ、彩り鮮やかな包み焼きハンバーグに仕上げた。

ココス「温野菜の濃厚ビーフシチュー 包み焼きハンバーグ 110g」

◆「きのこクリームのチキンステーキ」979円

ジューシーな鶏もも肉を使ったチキンステーキに、しめじと舞茸のうまみが溶け込んだ、ポルチーニ香るクリームソースをかけた。カボチャやブロッコリー、カリフラワーなどのごろっとした温野菜を添えている。

ココス「きのこクリームのチキンステーキ」

◆「広島県産牡蠣フライ膳」1,309円

大粒の広島県産牡蠣を使用した牡蠣フライを贅沢に5つ盛り合わせた。サクサクとした食感の衣と、ジューシーな身の牡蠣フライを、タルタルソースやレモンと合わせて楽しめる。季節の小鉢とみそ汁付き。

ココス「広島県産牡蠣フライ膳」

◆「選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳」1,529円

「銀鮭のきのこあんかけ」は、銀鮭の上にきのこやスナップエンドウをトッピングし、生姜が爽やかに香る和風あんをかけたメニュー。おかずは「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」「鶏の唐揚げ(3個)」「広島県産牡蠣フライ」の中から選べる。

ココス「選べるおかず&銀鮭のきのこあんかけ膳」

◆「海老と明太子のクリームグラタン」495円

ぷりっとした海老と明太子、ほうれん草、しめじを入れたクリームグラタンを、別添えのバゲットにのせて食べるメニュー。明太子の程よい塩味ととろっとしたホワイトソースのクリーミーな味わいが楽しめる。

ココス「海老と明太子のクリームグラタン」

ココスでは、フルーツにこだわり、季節ごとのフレッシュなフルーツを使ったデザートを提供している。そこで、オリジナルのオレンジハニーソースがフルーツと野菜にぴったりマッチした新サラダを発売する。

◆「シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」759円

◆「フルーツ2倍! シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」935円

リンゴやキウイ、オレンジなどのフルーツをトッピングしたサラダ。野菜とフルーツがマッチするように、オレンジ果汁とはちみつを使ったオレンジハニーソースを合わせた。オレンジの爽やかな風味とはちみつのほのかな甘みでさっぱりと食べられる。フルーツの量を2倍にしたメニューもラインアップしている。

ココス「シェアサイズ ココスのフルーツサラダ」

※オレンジは時期によって別のフルーツに切り替わる。

※はちみつを使用しているので1歳未満の乳児には与えないこと。

〈人気メニューのサイズバリエーションを拡充〉

◆「ビーフハンバーグステーキ ダブル」1,749円

ココスの定番、つなぎなしでビーフを100%使った“ビーフハンバーグステーキ”をダブルで提供する。今回から、選べるソースのラインアップに、ピリ辛なマスタードステーキソースを追加している。

ココス「ビーフハンバーグステーキ ダブル」

◆「濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ」869円

こだわりの卵“茜美人”を使用したふわとろ食感の玉子と濃厚なビーフシチューを組み合わせたオムライスを、ハーフサイズにした。他のメニューとの組み合わせなど、手軽な一皿として選べる。

ココス「濃厚ビーフシチューのふわとろオムライスハーフ」

〈定番のミニパフェと“ココッシュ”のバリエーション拡充〉

りんごのコンポートや塩キャラメルソースを使った秋らしい味わいのパフェとココッシュ、チョコとバナナの王道な組み合わせのココッシュを発売する。

“ココッシュ”は、72層にも重なったデニッシュ生地が特徴のココスのロングセラー商品。サクサクとした食感の生地は、軽い口当たりとソースがしっかりと染み込む層の薄さにこだわっている。温かいソースと冷たいアイスの温度差が楽しめるスイーツで、ハーフサイズもラインアップしている。

◆「りんごのミニ塩キャラメルパフェ」495円

ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースとりんごのコンポート、バニラアイスや塩キャラメル&ナッツアイスを組み合わせた、秋らしい味わいのパフェ。フローズンミックスベリーの程よい酸味や、クラッシュパイのサクサクとした食感が全体にアクセントを加え、ミニサイズながらも満足感のある味わいに仕立てた。

りんごのコンポートは、甘酸っぱさとシャキシャキ食感、シロップのとろっとした口当たりにこだわった。爽やかで甘酸っぱいりんごの風味がアイスの甘みを引き立てる。

ココス「りんごのミニ塩キャラメルパフェ」

◆「背徳のチョコバナナココッシュ」979円

バナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、チョコソースを別添えした。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースを合わせ、“まさに背徳的な味わい”だという。

ココス「背徳のチョコバナナココッシュ」

◆「りんごの塩キャラメルココッシュ」979円

甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスをトッピングした、秋らしい味わいのココッシュ。ココッシュからほんのり香るバターの風味に、りんごの爽やかな味わいと塩キャラメルソースのコクがぴったりだという。

ココス「りんごの塩キャラメルココッシュ」