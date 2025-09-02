国内最大級のポップ・カルチャーの祭典として毎回心躍る体験をお届けしている「東京コミコン」が、2025年も千葉・幕張メッセで開催。

「東京コミコン2025」の来日セレブとしてアントニー・スター氏とカール・アーバン氏が日本にやって来ます！

開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

問合せ先： 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

2016年12月の第1回開催から毎年、海外の有名俳優や著名アーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられるなど、ポップ・カルチャーの祭典として熱狂と感動を積み上げきた「東京コミコン」

ファミリー層から年配の方まで、全世代を通じて楽しめる知的好奇心を刺激するイベントが、2025も開催されます！

記念すべき第1弾来日セレブとしてイライジャ・ウッド氏、ショーン・アスティン氏、そしてコミック界からジム・リー氏が参加することが発表されたばかりの「東京コミコン2025」

新たな豪華ゲストとして、アントニー・スター氏、カール・アーバン氏の来日が決定しました！

アントニー・スター氏とカール・アーバン氏はいずれも会期中全ての日程で来場し、当日は会場にて写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表されます

アントニー・スター氏 プロフィール

1995年に俳優としての活動を開始したアントニー・スター氏。

故郷ニュージーランドのテレビシリーズを中心にキャリアを重ね、2019年に配信が開始された超過激な極悪非道ヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』でメインキャラクターであるホームランダーを演じ、一躍世界的“スター”となった人気俳優です。

同作にてスター氏は、表向きは理想のスーパーヒーロー、しかしその実態は孤独で承認欲求に駆られた冷徹なヴィランという難しい役柄を圧巻の表現力で好演。

単なる悪役ではなく、複雑で人間味あふれるキャラクター性が大衆に受け、米クリティクス・チョイス・スーパー・アワードでは「スーパーヒーローシリーズ最優秀男優賞」と「シリーズ最優秀悪役俳優賞」を2度受賞するなど、熱狂的な支持を受けています。

カール・アーバン氏 プロフィール

アントニー・スター氏と同じくニュージーランド出身のカール・アーバン氏。

映画『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのエオメル役や『マイティ・ソー バトルロイヤル』のスカージ役、『スター・トレック』（2009）シリーズのボーンズことレナード・マッコイ役、『ジャッジ・ドレッド』の主人公ドレッド役など、数々の話題作に出演し、注目を集める人気俳優です。

『ザ・ボーイズ』では、スター氏演じるホームランダーへの復讐心に燃えるビリー・ブッチャーを卓越した演技力で体現。

衝動的で暴走寸前の危うさを抱えつつも、仲間を守ろうとする漢気と不屈のリーダーシップを兼ね備えたブッチャーは、ホームランダー同様、高い人気を誇っています。

なお、アーバン氏は第2回開催となった「東京コミコン2017」で来日されており、日本のコミコンへの参加は今回で2回目、実に8年ぶりの来日となります。

スーパーヒーロー集団“セブン”と、正義のために彼らに立ち向かう人間の自警団“ザ・ボーイズ”のトップ同士が対峙する「東京コミコン2025」

東京が次なるバトルの舞台とならないことを切に願いつつ、彼らの来日に期待が高まります！

2025年12月5日から7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション（東京コミコン）2025」の紹介でした。

©2025 Tokyo comic con All rights reserved

