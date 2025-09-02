IMALU「実は緊張しいでビビり」も…成長を実感できた初挑戦づくしの夏の出来事

2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。

（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）

夏の奄美で友人と再会！ 愛犬バルーの成長も…

夏といったらやっぱり南の島!? だからか、夏になると友人が島に遊びに来る率も倍になり、うちのお宿（＝自宅）も大忙しに。今年もあっという間に夏休みシーズンが終わってしまいました。

今年は遥々ドイツから友人家族が遊びに来てくれて、約2週間ほどうちに滞在しました。2年前にも長期で遊びに来てくれて、彼らと過ごす夏が少しずつ恒例になってきました。6歳だった友人の息子は8歳に。12歳だった私の愛犬バルーは14歳に……。

子供が苦手だったバルーもここ2年で子供慣れをしたからか、今回来た男の子には自ら近づいてみたり、様子を見に行ったりと少し母性を感じる行動までありました。おとぼけキャラ担当のバルーが少し大人お姉さんになっていて、飼い主としては我が子の成長？ もしくは老化？ が見れたような気がします。

バルーは昔から人が別々の部屋に散らばっていると、必ず各部屋を周ってみんなの様子を見に行きます。島に引っ越し、家に人がよく泊まりに来る環境になってからは、早朝必ず私の寝室から抜け出し、静まり返ったリビングをチッチッチッと爪の音を立てながら通り抜け、友人が泊まっている部屋へ入り、そのままそこで一眠り。気が向いたらまた私の寝室に戻り「朝ごはんの時間だ！」と起こしにくるという流れもお決まりになってきました。

バルーの犬種“ウェルシュ・コーギー”は元々羊や牛を誘導する牧羊犬だったため、バルーも本能で人間の人数確認をしているのかもしれません。誰にも頼まれていないのに、来客たちをまとめる仕事をしてくれています。

初・川遊び！ 奄美ならではの自然の恵みに感動

夏は海遊びはもちろんのこと、今年は初めて島で“川遊び”を体験してきました。川へ連れていってくれたのは島で出会った同じ歳のお友達Kちゃん。神奈川県出身の彼女は島の男性と出会い結婚。3人の可愛いお子さんにも恵まれ、島で子育てをしています。Kちゃんも旦那さんも私も同じ歳のため、みんなで「元年ズ」（＝平成元年生まれ）というグループラインも作り、島にいる元年生まれ&ヘビ年の人限定の飲み会を開催したりする仲です。

そんなKちゃんが教えてくれた川遊びは『タナガ釣り』。タナガとは奄美の方言になるそうで、正式名は『手長エビ』だそうです。“釣り”といっても釣り竿で釣るわけではなく、川に入り、小さな網で捕まえていきます。川の深さはヒザまで水に浸かるぐらい。

Kちゃんは上半身を少し屈めながら、「あ！ いた！ そこそこ！」と水面からタナガをすぐに見つけ出します。素人の私は全然分からず、シュノーケルマスクで潜って探し、やっとタナガを発見することができました。捕まえ方のコツも教えてもらい、小さなエビなので子供達も簡単に捕まえることができました。

ちなみにKちゃんはタナガを見つけるのも捕まえるのも早く、先日は100匹以上捕まえたというプロ級で、何とも頼もしい存在でした。みんなで1時間ほどタナガ釣りを楽しみ、Kちゃんの子供は野球の練習があるとのことでバイバイしました。川遊びの後に野球の練習なんて……子供の体力は半端ない。同じ関東出身で島へ移住し、小さい子供を3人育てながら島ライフを楽しんでいる同級生のKちゃんがとてもカッコよく見えた日でした。

ドイツから遊びに来ていたお友達家族のお父さんは料理が得意なため、毎日美味しいご飯を作ってくれていました。サクッと出すサラダもチャチャっと作るパスタも何でも美味しいし、本気で作る中華もコース料理のようにどんどんと出てきました。我が家に滞在中、私は一切キッチンに立たず（笑）、彼がずっとプライベートシェフになってくれていました。

「素揚げして塩だけでも美味しいよ！」と教えてもらった手長エビ a.k.a. タナガは、彼の手に掛かると予想もしてなかった姿になりました。「アメリカのルイジアナ風！」とドン！と出てきたタナガはスパイスの効いたガーリックシュリンプのような料理に大変身。島の川にいた素朴なタナガ君が留学して生まれ変わりスパイスがかかったシュリンプに。最高のおつまみでした！ 材料費エビ0円。自然からありがたく頂きました。

初めてのPOP UPイベント開催にも挑戦！

今年はもう1つ新しいことにチャレンジしました。奄美で初めてのPOP UPイベントを友人と開催し、みんなはハンドメイドの商品を売り、私は古着を売りました。洋服が好きなあまりついつい色々と買ってしまう服……。年齢とともに着たい服が変わったり、買ったのにも関わらず意外と着なかったり、贅沢なことですがクローゼットを整理すると必ず必要のない洋服が出てきます。

5年前、コロナ禍で時間があった時、友人に勧められ、洋服が世界でどれだけゴミになっているかを伝えるドキュメンタリーを見たことがありました。その作品が大きなきっかけとなり、その日からいらなくなった服は捨てずに必ず寄付するようになりました。いざ、寄付先を探してみると思っていた以上に色々な団体があり、それぞれでやり方や内容が違って、今ではいらない服が溜まってきたら寄付するのが当たり前になりました。

今回のPOP UPでは私がお世話になっているスタイリストさん、ヘアメイクさん、洋服屋さんなど服好きの友人に洋服をいっぱい寄付してもらい、古着として販売しました。初めての試みだったので、お客さんが来てくれるかかなり不安だったのですが、有難いことにイベントは大盛況！

会場が商品を見ているお客さんの「可愛いー！」という声に溢れて嬉しくなりました。小さい子から素敵なオシャレマダム、もちろん男性も来てくれて「またやってください！」という声も頂き、やっぱり可愛いものは人の気持ちをアゲてくれると再確認。また必ず開催しようと心に決めました！

何事も初めてやることは緊張しますが、必ず学べることがあります。値段のタグの書き方、付け方。洋服の並べ方、畳み方。イベントに向けて告知用のSNSのやり方。お金の計算、そしてお礼の連絡など、1人でだとやる事がいっぱいありましたが、楽しい作業でもありました。

実は緊張しいでビビりの私。今回のPOP UPに関しても「全然人が来なかったらどうしよう」「当日大きな忘れ物をしたらどうしよう」など、考えてもしょうがないことばかり考えてしまいドキドキしていましたが、いざ開催日を決めてしまえば、後はやるしかありません。始まっちゃえば、意外とできたりするものです。怖がりだからこそ、新しいことにチャレンジし続けないといけないなと改めて思えたイベントでした。既に次のPOP UPも計画中。35歳、まだまだ成長するぞー！

