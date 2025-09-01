日本に来た外国人男性が、民間の墓地に入って、お供え物のようなチューハイに手を付けたり、故人を供養するための板の卒塔婆を振り回したりする動画をSNS上に投稿していたとして、批判が相次いでいる。

山梨県富士河口湖町内の民間墓地とされており、男性は2025年8月上旬にインスタグラムなどで動画をアップした。警察に通報する動きが出て、墓地を管轄する県警富士吉田署は、「ネット上の映像は承知しており、事実確認をしている」と取材に話した。

「謝罪しろ」「二度と日本に来るな」などと批判相次ぐ

動画を撮りながら、お墓の中を歩き、缶チューハイが置いてあるお墓の前まで、この男性が来た。コインを出して、何かおまじないのようなことをした後、チューハイを開けて一気に飲み干す。

飲み終わるとお墓に缶をタッチするような仕草をするなどしていた。

この動画は、男性が8月4日にインスタグラムに投稿した。自殺者も多いとされる富士山麓の青木ヶ原樹海と、この墓地が関連があるかのような発言もあった。

これ以外でも、墓地で空き缶を投げ捨てたり、引き抜いたらしい卒塔婆を振り回したり、モデルガンらしきものを出したりしていた。お供え物らしきウサギ型置き物を手に取る様子もあった。

投稿内容によると、この男性は、オーストラリアから別の女性と一緒に来たとみられている。日本に来て、河口湖とみられる場所に全裸で飛び込む様子を後ろから撮った動画も投稿しており、いくつかはその後削除されている模様だ。

男性のSNS投稿は、27日ごろから話題になり、批判が相次いで炎上状態になった。

インスタのコメント欄などでは、「あなたは自分の親の墓にも同じ事されて許せるのか？」「墓荒らしたこと謝罪しろ」「二度と日本に来るな」などと日本語でも書き込まれている。

寺の住職「お供え物を持って行ったとは聞いたことがない」

山梨県からこの墓地の許可を受け、東京都内の会社に管理してもらっている寺の住職は9月1日、J-CASTニュースの取材に対し、こう話した。

「お墓が汚れるので食べ物のお供えはないと思いますが、お酒なら置いていくかもしれません。土日はお参りがありますが、平日は静かですね。管理人はなく、出入りは自由ですが、お供え物を持って行ったとは聞いたことがありません。現地に行かないので、どうなっているかは分かりませんが......」

富士河口湖町の環境課は同日、男性の動画投稿については、「初めて聞きました」としたうえで、この寺には管理を徹底するように伝えていると取材に説明した。

今回の動画について、富士吉田署では同日、取材にこう答えた。

「ネット上に映像が上がっているのは、承知しています。どこの墓地なのか、飲んでいるのがお供え物か、などを特定する必要があり、事実確認をしています。必要があれば、墓地の管理者にも話を聞きますが、男性を事情聴取しているかなど捜査上のことは、お答えしていません」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）