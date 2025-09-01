¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¡¢²£»³Íµ¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤ËÎÞ¤â...¡ÖµÁÉã¡×¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÉÂµ¤¤ÎºÊ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¶¡ÃÖ¤¤¤Æ²¿¤·¤Æ¤¿¡×
¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤ê¡¢105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤¿²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢2¿Í¤ÎÄï¤¬°ì»þÅª¤Ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ê¤É²£»³¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Û¤Ü¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²£»³¤µ¤ó¤ÎµÁÉã¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí³Û7²¯40Ëü±ßÄ¶¤â¤ÎÊç¶â¤¬½¸¤Þ¤ë
ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬3ºÐ¤Îº¢¤ËÎ¥º§¤·¡¢5ºÐ¤Îº¢¤ËºÆº§¡£²£»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å6ºÐº¹¤È8ºÐº¹¤Î2¿Í¤ÎÄï¤¬¤Ç¤¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¤Î²È¤ÏÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø¤òÂ´¶È¸å·úÀß²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ê¸½¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢Êì¤Ë°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¡£À¸³è¤ÏÎ©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÎÄï¤Ï°ì»þÅª¤Ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£29ºÐ¤Îº¢¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤«¤éÂçºå¤ËÌá¤êÄï¤¿¤Á¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤ò³«»Ï¡£Äï¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä³ØÈñ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬Äï¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÜ¸î»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢Ã´Åö¿¦°÷¤«¤éÅö»þ¤ÎÄï¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤¿¤Û¤«¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬Êì¤ò»×¤Ã¤Æºî»ì¤·¤¿¶Ê¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¡¢ÈÖÁÈ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤Êì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ª¥«¥ó¡¢º£¸«¤Æ¤ó¤Î¤«¡©²¶¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÄï¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢²¶¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢·»¤Á¤ã¤ó¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÇÊç¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÁí³Û7²¯40Ëü8600±ß¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤Ë¡¢¡Ö²£»³Íµ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¼«Á³¤ÈÎÞ½Ð¤¿¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö²£»³Íµ¤µ¤ó¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²£»³¤µ¤ó¤ÎµÁÉã¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¡Ö²£»³¤¯¤ó¤ÎµÁÉã¤µ¤ó¤Î»ö¾ð¤ÏÆæ¤À¤±¤ÉÉÂµ¤¤ÎºÊ¤ÈÍÄ¤¤»Ò¶¡ÃÖ¤¤¤Æ²¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¡£¡£¡×¡Ö²£»³¤¯¤ó¤ÎÀ¸¤¤Î©¤ÁÊ¹¤¯¤ÈµÁÉã¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¡ÖÈþÃÌ¤Ç¤Þ¤È¤á¤º¡¢ÍÜ°éÈñÌ¤Ê§¤¤ÌäÂê¡¦Éã¿Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦Êý¸þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö²£»³¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è......¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£