横山裕『24時間テレビ48』チャリティーマラソン完走！「本当に感謝しています」

8月30日・31日放送の『24時間テレビ48』にて、20時45分に、チャリティーランナー横山裕が見事ゴールした。

■ゴール直前の国技館にSUPER EIGHTのメンバーが集結！

ゴール直前の国技館には、サプライズでSUPER EIGHTのメンバー、村上信五、丸山隆平、安田章大、大倉忠義が待ち受けており、全員そろって横山に伴走。国技館に入り、最後のゴールテープは、横山ひとりで切った。

ゴール直後に横山は「完走できて本当に感謝しています。たくさんの方に募金していただいて感謝しています。途中何回もいらん襷かけよったなと思いましたけど、完走できて本当に感謝しています。いろんな方のおかげでのりこえることができました。そしてたくさんの方に募金していただいて感謝しています。ありがとうございました！」と語った。

エンディングでは、ゴールを迎えたチャリティーランナー、横山裕をねぎらいながら、出演者一同で「サライ」を歌唱した。

大フィナーレでは横山の思いのこもった目的別募金「マラソン子ども支援募金」の、番組終了時点での募金総額を発表。こちらは全額、児童養護施設をはじめ、食事、学習、居場所支援など経済的に支援を必要とする子どもたちのために使われる。総額は7億40万8,600円。

目的別募金「パラスポーツ応援募金」および「能登復興支援募金」、また、従来の福祉・環境・災害復興のために使われる一般募金については、全国各地で対面募金など多岐にわたる募金の集計を行い、10月に発表予定。寄付金の使われ方についても伝えられる。

また、9月1日21時からは、『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦！～』が放送予定だ。

■番組情報

日本テレビ系『完全密着！横山裕24時間マラソンの裏側～子供たちのために走った真夏の挑戦！～』

09/01（月）21:00～

