夏太りダイエットをサポート！低カロリーの「もやしでカサ増し」レシピ3選

8月は終わりましたが、まだまだ暑い日が続きますね。アイスやかき氷、パフェなど甘くておいしいものを食べ過ぎて、ダイエットを始める方も多いのではないでしょうか？今回は、低カロリー食材で人気のもやしを使ったカサ増しレシピをご紹介していきます。

カサ増しはもやしで決まり

低カロリー食材と言われているもやしは、実際のところ、どのくらいのカロリーかご存知でしょうか？なんと、もやし100gあたりたったの12kcal！数値で見ると、納得ですよね。そんな低カロリーのもやしでカサ増しをすることで、料理全体のカロリーを抑えることができますよ。さらにもやしはシャキシャキ食感なので、食べ応えのある料理に大変身するのも嬉しいですね♪

もやしのカサ増しレシピ3選をご紹介

もやしが低カロリーであることが再認識できたところで、もやしのカサ増しレシピをご紹介していきますね。

ハンバーグ

オムレツ

バンバンジー

どのレシピも簡単にできる、もやしのカサ増しレシピです！低カロリー食材であるもやしを上手に使うことで、料理全体のカロリーも抑えることができるので、いくつかレパートリーがあると良いですね♪

出典：



文部科学省 日本食品標準成分表2015年版（七訂） 野菜類/（もやし類）/りょくとうもやし/ゆで



（参照日2019-08-14）

執筆：管理栄養士／和食ライフスタイリストmarie

兵庫県出身。EBN（科学的根拠に基づく栄養学）の考えを取り入れた『和食』のある食卓を囲み健康生活を広めるべく、和食ライフスタイリストとして活動中。



おいしい和食、時短、栄養バランスが整う、驚きの"1アイデア"のあるレシピから卒業する和食料理教室を主宰。



そのほか、商品開発・レシピ開発、セミナー講師、コラム執筆、メディア出演などでも活躍中。



ブログ：https://ameblo.jp/s-conecty