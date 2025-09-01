この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の12人産んだ助産師HISAKOさんが、動画『【大家族ごはん】カラフルおにぎりプレートランチ10人分　大家族』を公開。今回は「笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました」と語りながら、オシャレなカフェ風ワンプレートランチを大家族10人分手際よく作る様子を披露した。

動画では、細切り人参やイチョウ切り大根を使った付け合わせからスタート。「どれだけいるかよくわからない」と迷いながらも、工程ごとにコツや時短テクを解説。沖縄の紅芋や、多彩な野菜、半熟卵に麦ご飯、子供用にはのり玉とごま塩おにぎりも。「永遠握る。頑張れ、頑張れ」と自らを励ましながら計10人分を用意する姿が印象的だ。

鶏のもも肉を使った八幡巻きは、「たこ糸で縛って焼いたから、すごいまとまってますよね」と出来栄えに満足。「市販の焼き鳥のタレやドレッシングも使えば、時短・簡単で誰でもオシャレに仕上がります！」と主婦の味方な一言や、「ポテチをサラダにかけるのがミソ。これですんごいオシャレになるし、美味しくなる」と独自のアレンジを披露した。

盛り付けにこだわったカラフルなおにぎりプレートには、大根ステーキ、とうもろこし、紅芋、サラダ、ジーマーミー豆腐などが並び「すっごいカラフルな休日のランチになりました」と笑顔。「子供たちは、しそのおにぎりとか嫌がるので、のり玉とごま塩です」と、家族それぞれへのアレンジも忘れない。

動画のラストでは「10人前の大家族のカラフルおにぎりプレートランチ、イエーイ！完成！」と完成を喜び「笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました」と優しさあふれるメッセージで締めくくった。

