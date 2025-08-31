¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡É¿·µï¤¬ÏÃÂê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¡Ö¡ôÍ§ÈÓ¡×ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ëÅ¡¡É¡õ¼«Âð¥×¡¼¥ë
¡¡2021Ç¯1·î¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î10·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦¥Ù¥Ó¤Á¤ó¡Ê3¡Ë¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¡£2025Ç¯7·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·ÃÛ¤Î²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹ëÅ¡¤¹¤²¡¼!!!¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ß¤¿¤¤¡£¹¡¹¥ê¥Ó¥ó¥°¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Âð¤Î¥×¡¼¥ë¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿åÅ´Ë¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý
¡¡2025Ç¯8·î29Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¡ôÍ§ÈÓ¡¢Æ¦ÉÄ¤È¥¨¥ê¥ó¥®¥Ð¥¿¡¼½Õ±«ßÖ¤á¡¢¥¹¡¼¥×¡¢¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤È±öº«ÉÛ¥µ¥é¥À¡¢³¤Á¯Ð§¡×¤È¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¿©Âî¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë