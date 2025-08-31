¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¡É¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ü¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¡£»àË´¡¢ÂáÊá¡¢ÉÔÃç¡Ä±½¤Î¿¿Áê¤Ï¡©ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó°ÊÁ°¡É¤Î²áµî¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¡½¡Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ã¥¸¤Ê¿Í¡¹¡Ù¡Ï¡½
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç»àË´Àâ¡¢ÂáÊáÀâ¤Þ¤ÇÓñ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Ç¥Þ¡É¤ò°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤Ç¹©ºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¹Ó¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤«¡©¥×¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎµÈÅÄ¹ë¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¢¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¤µ¤»¤Þ¤¹¤è
¡¡»î¤·¤Ë¡Ä¡Ä¤È²èÍÑ»æ¤È¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼èºà¤Ê¤¬¤é¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¹©ºîÈÖÁÈ¡Ø¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ü¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë35Ç¯¡¢º£¤Ç¤â²æ¡¹¤ò°ì½Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡ËÍ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇOVA¡Ø¥á¥¬¥¾¡¼¥ó23¡Ù¡Ê¢¨1¡Ë¤ò´Ñ¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢40Ç¯Á°¤Ë²Ú¡¹¤·¤¯¼çÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Êý¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§º£Æü¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤¬ºÇ½é¤Ë½êÂ°¤·¤¿·àÃÄ¤Ï¡¢»°¥ÄÌðÍºÆó¡Ê¢¨2¡Ë¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¢¨3¡Ë¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ì¥ô¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÍî¸ì²È»ÖË¾¤Ç¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤éÍî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»½Ð¤ÆÈ¸²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£
¨¡¨¡Íî¸ì²È½Ð¿È¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢Íî¸ì¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÎò»Ë¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ë¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉã¿Æ¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é½¢¿¦¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤·¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¡£¡Ö»Ë³Ø²Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤éÍî¸ì¤ò¤ä¤á¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¾ò·ï¤ËÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â·ë¶É¡¢¶µ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤Ë·àÃÄ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ä¤¬Âç³Ø±¡¤Ë»Ä¤ë¤«¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Ç¶µ°é¼Â½¬Àè¤ÎÈ¬²¦»Ò¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ©¤ÁÆÉ¤ß¤·¤¿»¨»ï¤Ë¡¢¡Ö·àÃÄ¤ÎÂè1´üÀ¸Êç½¸¡×¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±þÊç¡¢¹ç³Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡£¤Û¤«¤Ï¹â¹»À¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¿µÝ¤µ¤ó¤ä»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÆ»¤òÂç¤¤¯Æ§¤ß³°¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡ºÇ½é¤Î5Ç¯¤Ï¡¢¥´¥ß°·¤¤¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë´ªÅö¤µ¤ì¡¢·àÃÄ¤Ç¤ÏÈþ½Ñ¤ÎÃ´Åö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§ÂçÆ»¶ñ¾®Æ»¶ñ¡¢À©ºî¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ø¥á¥¬¥¾¡¼¥ó23¡Ù¤Ç¡£
¨¡¨¡¤´¼«¿È¤Ç¤âSNS¤Ç¡Ö¥Ø¥¿¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¥Ø¥¿¤Ç¤¹¤è¡ª ²È¤ËDVD¤¬°ì±þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥«¥ß¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤é´Ñ¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Þ´Ñ¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Þ¤À¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
µ×ÊÝÅÄ¡§ÀäÂÐ¥À¥á¡ª
¨¡¨¡¤½¤Î¸å¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¡¢½é¤á¤Æ½Ð¤¿±Ç²è¤¬»àÂÎÌò¡£ÀéÍÕÈË¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¹È¤¤´ã¶À¡Ù¡Ê¢¨4¡Ë¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¨¡ª ²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Î¡© ¤¢¤È¡¢Åö»þ¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤¢¤ì¤â¤Û¤Ü¥¨¥¥¹¥È¥é¡£¡ÖÀéÂåÅÄ¶è²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¡Ê¢¨5¡Ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¿Í¤¬Á´Á³½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·àÃÄ¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£
¨¡¨¡¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¥´¥ß°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª Îã¤¨¤Ð»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤¬Â¿Ë»¤Ç¡¢¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ÎÉñÂæ»Å»ö¤Î·Î¸Å¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¿¤é¡¢±é½Ð²È¤Ë¡Öµ¢¤ì¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÀ©ºî¤Î¿Í¤¬»ß¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç»àË´Àâ¡¢ÂáÊáÀâ¤Þ¤ÇÓñ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥Ç¥Þ¡É¤ò°ì¾Ð¤ËÉÕ¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÁ´¹ñ¤Ç¹©ºî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³èÆ°¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼Â¤Ï¹Ó¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤«¡©¥×¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎµÈÅÄ¹ë¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¢¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¡ª¤µ¤»¤Þ¤¹¤è
¡¡»î¤·¤Ë¡Ä¡Ä¤È²èÍÑ»æ¤È¥Ï¥µ¥ß¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¼èºà¤Ê¤¬¤é¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¹©ºîÈÖÁÈ¡Ø¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ü¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë35Ç¯¡¢º£¤Ç¤â²æ¡¹¤ò°ì½Ö¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤ó¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§º£Æü¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤«¤é¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤È»ä¤¬ºÇ½é¤Ë½êÂ°¤·¤¿·àÃÄ¤Ï¡¢»°¥ÄÌðÍºÆó¡Ê¢¨2¡Ë¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¿¿µÝ¡Ê¢¨3¡Ë¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ì¥ô¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦·àÃÄ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÍî¸ì²È»ÖË¾¤Ç¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¾®³Ø¹»¤Î¤³¤í¤«¤éÍî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»½Ð¤ÆÈ¸²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£
¨¡¨¡Íî¸ì²È½Ð¿È¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢ºÇ½é¤Ë³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢Íî¸ì¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÎò»Ë¤ÎËÜ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ë¤Î¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉã¿Æ¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é½¢¿¦¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤·¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤È¡£¡Ö»Ë³Ø²Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤éÍî¸ì¤ò¤ä¤á¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¾ò·ï¤ËÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤Ç¤â·ë¶É¡¢¶µ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤Ë·àÃÄ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¼þ¤ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê»ä¤¬Âç³Ø±¡¤Ë»Ä¤ë¤«¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Ç¶µ°é¼Â½¬Àè¤ÎÈ¬²¦»Ò¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ©¤ÁÆÉ¤ß¤·¤¿»¨»ï¤Ë¡¢¡Ö·àÃÄ¤ÎÂè1´üÀ¸Êç½¸¡×¤Î¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±þÊç¡¢¹ç³Ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ç¡£¤Û¤«¤Ï¹â¹»À¸¤È¤«Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¿¿µÝ¤µ¤ó¤ä»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¤Î¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Áª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÆ»¤òÂç¤¤¯Æ§¤ß³°¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡ºÇ½é¤Î5Ç¯¤Ï¡¢¥´¥ß°·¤¤¤À¤Ã¤¿
¨¡¨¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë´ªÅö¤µ¤ì¡¢·àÃÄ¤Ç¤ÏÈþ½Ñ¤ÎÃ´Åö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§ÂçÆ»¶ñ¾®Æ»¶ñ¡¢À©ºî¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ø¥á¥¬¥¾¡¼¥ó23¡Ù¤Ç¡£
¨¡¨¡¤´¼«¿È¤Ç¤âSNS¤Ç¡Ö¥Ø¥¿¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¥Ø¥¿¤Ç¤¹¤è¡ª ²È¤ËDVD¤¬°ì±þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥«¥ß¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤é´Ñ¤í¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Þ´Ñ¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¨¡¨¡¤Þ¤À¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©
µ×ÊÝÅÄ¡§ÀäÂÐ¥À¥á¡ª
¨¡¨¡¤½¤Î¸å¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤¦¡¢½é¤á¤Æ½Ð¤¿±Ç²è¤¬»àÂÎÌò¡£ÀéÍÕÈË¤µ¤ó¼ç±é¤Î¡Ø¹È¤¤´ã¶À¡Ù¡Ê¢¨4¡Ë¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¨¡ª ²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤Î¡© ¤¢¤È¡¢Åö»þ¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡Ù¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤¢¤ì¤â¤Û¤Ü¥¨¥¥¹¥È¥é¡£¡ÖÀéÂåÅÄ¶è²£ÃÇ¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¡Ê¢¨5¡Ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¿Í¤¬Á´Á³½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·àÃÄ¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¿¿µÝ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£
¨¡¨¡¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¥´¥ß°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¡£
µ×ÊÝÅÄ¡§¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª Îã¤¨¤Ð»°¥ÄÌð¤µ¤ó¤¬Â¿Ë»¤Ç¡¢¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ÎÉñÂæ»Å»ö¤Î·Î¸Å¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¿¤é¡¢±é½Ð²È¤Ë¡Öµ¢¤ì¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤¿¤éÀ©ºî¤Î¿Í¤¬»ß¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤Ï¡ª¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£