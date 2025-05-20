2025年7月3日から毎週木曜深夜0時26分〜MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始予定のTVアニメ『ダンダダン』第2期の第2弾PVが公開。オープニングテーマをアイナ・ジ・エンドが歌う『革命道中』に決定した。＞＞＞PV場面カットやキービジュアルをチェック！（写真7点）本作は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガアプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸による人気漫画を