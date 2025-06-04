Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2に登場する超人気キャラクター、トニートニー・チョッパーの姿が遂に公開された。映像で動いて喋るその愛らしくてちょっぴり小憎らしい姿は、漫画で読みアニメで観てきたチョッパーそのものだ。女優のミカエラ・フーヴァーが声だけでなく“表情”も完璧なまでのチョッパーを演じていて、2026年の配信スタートを