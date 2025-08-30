お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「週5日・1日8時間」の一般的な勤務形態について疑問を呈した。

バービーは2021年に6歳年下の一般男性・“つーたん”と結婚。昨年8月に第1子出産を報告した。会社員の夫と芸能活動する自身の働き方について「時間の取り方が全く違う」とし、「（夫は）週5勤務のサラリーマンだから。今は上司との飲み会も増えていて。俺は周りと比べて残業せずに早く帰ってきていると言うんだけど、でも仕事と家庭の話は違うじゃん。そうすると俺のつらさも分かってよって（言われる）」と語った。

YouTubeチャンネルの運営スタッフから「俺のつらさも分かってよと言われるのはどう思う？男性はそういう時にどう伝えるべき？」と聞かれると「今は仕事を頑張りたいから少し負担をかけるかもしれないけど、いつか補填できるように頑張るからって言ってくれたら、こちらも今はそういう時期だから支えようかな（と思う）。でも。支えてもらう時には支えてもらうわよっていうね」と回答していた。

夫に対しては「もちろん愚痴っても居てくれてありがたいし、居てほしいからパートナーでいる」と感謝。その上で「それで気づいたんですけど、週5フルタイムの日本ってやばくない？それで（1日）8時間？8時間もいらないよって思ってる」と、日本の企業の一般的な勤務形態に物申した。

続けて「チャットでラリーして、どうしてもリアルに会話しないと分からないところだけ電話すればいいのに。20人集めて1時間オンライン会議するとか…。ずっとモヤモヤしていた」と指摘していた。