土屋鞄60周年、新ハイエンドライン「TSUCHIYA Class」デビュー。普遍を超えて、時をまとい続ける革の本質
創業から60年を迎えた土屋鞄製造所は、節目の年に新たなハイエンドライン「TSUCHIYA Class（ツチヤ クラス）」を発表しました。ボストンバッグやウォレットなど、ラインを象徴するアイテムはすべてイタリアンレザーを用い、工房の職人たちの技と現代の美意識が結晶した仕上がりになっています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
「Class」という名に込められているのは、単なる高級感ではなく、革製品に宿る「格」と「階層」を超えた普遍性です。ブランド創業時から大切にされてきた「長く使えるものを、丁寧につくる」という精神をさらに洗練させ、いまを生きる大人の女性たちに響く、新しい価値を提示しています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
たとえば、ボストンバッグはフォルムそのものが凛とした佇まいを放ち、手に取った瞬間から使い手の日常を格上げする存在感を示します。革本来の表情を最大限に活かした財布や小物もまた、時とともに深まる艶を楽しむことができます。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
土屋鞄はこれまでも、ランドセルから始まり、鞄や財布といった日用品を通して「革のある生活」を提案し続けてきました。その歩みの到達点として誕生した「TSUCHIYA Class」は、消費の速さに流されない“本質”を大切にする女性たちへ贈る、未来へ続く革の物語です。
［製品概要］
TSUCHIYA Class ベルオーブ ボストン
20万9,000円（税込）
サイズ：縦25.0×横36.0×底マチ14.0cm
ハンドル高さ 22.0cm
A4クリアファイル収納可、13inch (31.5×22.0×2.0cm)収納可
内装：フリーポケット×1、ファスナーポケット×1
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル
重さ：約1,070g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class ベルオーブ ミニボストン
16万5,000円（税込）
サイズ：縦16.0×横27.0×底マチ11.0cm
ハンドル高さ10.0cm
ショルダー長さ99.0〜119.0cm、5段階調整(着脱可)
A5手帳カバー収納可、iPad mini (13.5×19.5×0.7cm)収納可
内装：フリーポケット×1、ファスナーポケット×1
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル
重さ：約680g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class レベーヌ ロングウォレット
6万9,300円（税込）
サイズ：縦10.3×横19.6×厚み2.0cm
内装：がま口（札入れ×1、小銭入れ×1）、フリーポケット×2、カードホルダー×12
素材外装：牛革 素材内装：牛革
重さ：約230g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class レベーヌ フォールディングウォレット
6万500円（税込）
サイズ：縦9.4×横11.0×厚み2.0cm
内装：札入れ×1、がま口小銭入れ×1、フリーポケット×2、カードホルダー×6
素材外装：牛革 素材内装：牛革
重さ：約130g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
■発売日：2025年10月23日(木)
■販売店舗：
・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp
・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店
※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合があります
お問い合わせ：
お客様サポート係
電話：0120-907-647（平日10：00〜17：00）
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
「Class」という名に込められているのは、単なる高級感ではなく、革製品に宿る「格」と「階層」を超えた普遍性です。ブランド創業時から大切にされてきた「長く使えるものを、丁寧につくる」という精神をさらに洗練させ、いまを生きる大人の女性たちに響く、新しい価値を提示しています。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
たとえば、ボストンバッグはフォルムそのものが凛とした佇まいを放ち、手に取った瞬間から使い手の日常を格上げする存在感を示します。革本来の表情を最大限に活かした財布や小物もまた、時とともに深まる艶を楽しむことができます。
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
土屋鞄はこれまでも、ランドセルから始まり、鞄や財布といった日用品を通して「革のある生活」を提案し続けてきました。その歩みの到達点として誕生した「TSUCHIYA Class」は、消費の速さに流されない“本質”を大切にする女性たちへ贈る、未来へ続く革の物語です。
［製品概要］
TSUCHIYA Class ベルオーブ ボストン
20万9,000円（税込）
サイズ：縦25.0×横36.0×底マチ14.0cm
ハンドル高さ 22.0cm
A4クリアファイル収納可、13inch (31.5×22.0×2.0cm)収納可
内装：フリーポケット×1、ファスナーポケット×1
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル
重さ：約1,070g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class ベルオーブ ミニボストン
16万5,000円（税込）
サイズ：縦16.0×横27.0×底マチ11.0cm
ハンドル高さ10.0cm
ショルダー長さ99.0〜119.0cm、5段階調整(着脱可)
A5手帳カバー収納可、iPad mini (13.5×19.5×0.7cm)収納可
内装：フリーポケット×1、ファスナーポケット×1
素材外装：牛革 素材内装：ポリエステル
重さ：約680g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class レベーヌ ロングウォレット
6万9,300円（税込）
サイズ：縦10.3×横19.6×厚み2.0cm
内装：がま口（札入れ×1、小銭入れ×1）、フリーポケット×2、カードホルダー×12
素材外装：牛革 素材内装：牛革
重さ：約230g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
TSUCHIYA Class レベーヌ フォールディングウォレット
6万500円（税込）
サイズ：縦9.4×横11.0×厚み2.0cm
内装：札入れ×1、がま口小銭入れ×1、フリーポケット×2、カードホルダー×6
素材外装：牛革 素材内装：牛革
重さ：約130g
Courtesy of TSUCHIYA KABAN
■発売日：2025年10月23日(木)
■販売店舗：
・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp
・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店
※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合があります
お問い合わせ：
お客様サポート係
電話：0120-907-647（平日10：00〜17：00）