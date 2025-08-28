中国OPPO（オッポ）のスマートデバイスを販売するオウガ・ジャパン（東京都中央区）は、「A5x（エーファイブエックス）」を、2025年8月28日からMVNO（仮想移動体通信事業者）各社および全国の家電量販店などで順次発売する。

MIL規格とSGS認証に準拠した高い耐久性

写真編集が簡単に行えるAI（人工知能）機能や、手袋をしたまま操作できる「手袋モード」などの機能を備える。

約3200万画素の背面カメラ、約500万画素の前面カメラを装備。独自の「OPPO AI」による「AI消しゴム」や「AIぼけ除去」「AI反射除去」などの写真編集機能を搭載する。

45ワットの急速充電が可能な6000mAhバッテリーを内蔵する。4年間使用しても最大容量を80％以上維持するという長寿命設計を施す。

IPX5防水、IP6X防塵性能を備える。ディスプレイには金属製のフレームおよび強化ガラスを採用し、米軍「MIL」規格とSGS認証に準拠する高い耐久性を実現した。

6.7型HD+（1604×720ドット）ディスプレイを搭載。OSはAndroid 15ベースの「ColorOS 15」をプレインストールする。メモリーは4GB（最大8GB相当まで拡張可能）、内蔵ストレージは128GB。microSDXC（最大1TB）に対応する。

カラーはホワイト、ブルーの2色。