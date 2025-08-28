¥Õ¥¸¡¡¸µ¼ÒÄ¹¡¦¹Á¹À°ì»á¤È¸µÀìÌ³¡¦ÂçÂ¿Î¼»á¤Ë50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¡ÖÁ±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹Á¹À°ì»á¤È¡¢¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡Ö2023Ç¯6 ·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂÐ±þÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë³°Éô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÊ¬ÀÏ¶ÈÌ³¤ò°ÑÇ¤¤·¡¢Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢Åö³ºÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¡Ë¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î28ÆüÉÕ¤ÇÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡£¸¶¹ð¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢ÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½¼Ô¤Ï¾ï¶Ð´ÆººÌò¤ÎÌøÂô·Ã»Ò»á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÁµá¶â³Û¤Î50²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾åµ¶â³Û¤Ï¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²³Û453²¯3503Ëü6707 ±ß¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Èï¹ð¤é¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï¹ð¤Ç¤¢¤ë¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¡¢ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï¡¢2023Ç¯6 ·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½¾¶È°÷¤«¤éÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤¬½ÅÂç¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ËÀ¸¤¸ÆÀ¤ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶ÁËô¤ÏÃø¤·¤¤Â»³²¤ÎÈ¯À¸¤òÍ½ËÉ¡¢²óÈòËô¤ÏÄã¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¡Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¢Ä´ºº¤·¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀìÌçÅª¤Ê½õ¸À¤ò¼ý½¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â¹Ô¤·¡¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâµ¬¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Î´ÉÍýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅùÃ´ÅöÌò°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¤ÆÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Á±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤òÂÕ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡423¾ò1¹à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Èï¹ð¤é¤ÎÇ¤Ì³ØèÂÕ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£