ノースカロライナ大学チャペルヒル校のレイチェル・ノーブル教授。海岸の水に含まれるビブリオ菌の検査を行っている/UNC Research

（ＣＮＮ）米ルイジアナ州ニューオーリンズ郊外の入江に面した静かな漁業の町。リナード・ライオンズさんはいつものように、ボートの上で孫たちのためにカニ捕り用の仕掛けを準備していた。この時ふと、脚に小さな傷があることに気付いた。

翌朝目覚めると、発熱や嘔吐の症状に襲われた。最初はただの胃腸炎だと思っていたが、その後、左脚の皮膚全体に黒ずんだ病変が広がっているのを発見した。

すぐにかかりつけの医師の診察を受けると、そのまま病院の緊急治療室に搬送され、病院で緊急手術を受けることになった。

ライオンズさんは、脚の傷口から「人食いバクテリア」と呼ばれる細菌のビブリオ・バルニフィカスが入り込んでいた。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）によると、ビブリオ・バルニフィカスは自然界に存在する細菌で、温暖な季節になると、海岸に面した場所、特に淡水と海水が混じる場所で発生することが多い。米国での症例はかつてはメキシコ湾に面した地域に限られていたが、東海岸一帯で症例が急増しており、１９８８年から２０１８年の間に９倍に増えた。

生存のチャンスは五分五分

「あなたの命を救うために必要な措置を許可してもらえますか？」。手術前、医師からそう尋ねられ、ライオンズさんは、脚が切断される可能性があることを認識した。「あの時点で、生きて退院できる確率は五分五分だった」

幸い、感染部位は切除でき、脚は切断せずに済んだ。集中治療室での３日間と３週間の入院、さまざまな抗生物質の投与を経て、細菌は消滅した。感染して以来、３カ月以上たっていた。

しかし糖尿病を患っているライオンズさんにとって、回復までの道のりはまだ遠く、皮膚移植を受けて脚が「正常な」状態に戻ることに期待をつないでいる。

ミシシッピ州保健局によると、ビブリオ・バルニフィカスは一般的に、平均的な人に感染しても生命に危険が及ぶことはない。しかし免疫機能が低下している人は感染リスクが大きいという。

ビブリオ・バルニフィカスは水との接触だけでなく、魚介類などの摂取でも感染することがある。

レストランの注意書き

「生または加熱が不十分な肉、鶏肉、魚介類、貝類、卵を摂取すると、特に特定の疾患がある場合、食中毒のリスクが高まる可能性があります」

レストランのメニューの下には、小さな文字でそんな注意書きが付いていることがある。ルイジアナ州では生ガキを販売する店や飲食店に対し、「はっきりと目に付くよう」この表示を義務付けている。

ルイジアナ州では今シーズンに入って症例が急増し、７月末までに住民１７人が入院、４人が死亡した。これは例年の２倍以上にあたる。８月にも少なくとも３例の症例が確認されている。

海水温の上昇に伴い、東海岸の北部の州でも感染者が増えている。マサチューセッツ州公衆衛生局は、マーサズ・ビンヤード島付近で海水に触れた住民がビブリオ・バルニフィカスに感染した「極めてまれな」症例が確認されたと発表した。同州では今年に入って７１人の症例が確認されており、うち３０％が入院した。死者は出ていない。

バージニア州でも過去１０年で症例が増加。ノースカロライナ州では過去１０年で６２０％増え、ニューヨーク州でも３倍を超えている。

地球温暖化に伴う海水の温暖化と海面の上昇で、ビブリオ菌の感染リスクは増大すると専門家は予想。ノースカロライナ大学のレイチェル・ノーブル教授は「気候変動によって増える病原菌はこれだけにとどまらない」「これはほんの一例にすぎず、私たちはここから教訓を学ばなければならない」と指摘している。