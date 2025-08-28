新作キターーーッ！【UNIQLO：C】センス1000点あげたい♡「黒シューズ」
夏も後半戦。そろそろ秋っぽさを意識するなら、まずは足元からスタイルチェンジしてみませんか？ そんな時にちょうどいいアイテムが【UNIQLO：C（ユニクロ シー）】から登場予定。今回注目したシューズは、マニッシュな雰囲気でコーデの引き締め役にぴったりのアイテムです。足元から秋のスタイリングを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。
秋コーデにクラシカルなエッセンスをプラス
【ユニクロ】「レースアップシューズ」\4,990（税込）※9月上旬販売予定
上品な艶感のレザー調素材を使用した、ハンサムな雰囲気のレースアップシューズ。ボリュームソールが印象的で、はくだけでコーデに旬な雰囲気を取り入れられそう。クラシカルなデザインは秋冬トレンドのダークカラーにもしっくりなじみます。プリーツスカートやスラックスを合わせて、大人っぽいスタイルを楽しんで。
存在感のある足元に
【ユニクロ】「レースアップショートブーツ」\5,990（税込）※9月上旬販売予定
シボ感のある合皮素材が武骨なムードを醸すレースアップブーツ。足元から存在感を放つアイテムは、シンプル派の大人コーデにもマッチ。ソールに程よい厚みがあり、安定感とスタイルアップ効果が期待できます。あえてスカートやワンピースなど甘めアイテムと合わせてMIXコーデにしたり、パンツスタイルに合わせてクールに寄せたりと、思わず手が伸びる一足になるかも。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。