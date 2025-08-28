Í×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©¡Ú¥È¥Ã¥×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡×
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë20Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¡¢¡ÈÍ×ÎÎ¤ÎÎÉ¤µ¡É¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤È¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¡Ö²¿¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇÎÏ ¡£
º£²ó¤Ï¡¢12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤äµ»ö¼¹É®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥£¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡¦°ÂÃ£ÍµºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢ ¡ÖÍ×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¹Í¤È¹ÔÆ°¡× ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÌÀÆü¤«¤é¡È·ë²Ì¤¬½Ð¤ëÆ¯¤Êý¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡×¤ÏÃ×Ì¿½ý
¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤µ¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤µëÎÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¡×¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»Å»öÎÌ¤ÏÉ¬Á³Åª¤ËÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤È¡¢¡Ö²Ô¤´¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢Í×ÎÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÍ×ÎÎ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ï¡¢·ë¹½¸Ä¿Íº¹¤ÎÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼°ìÊý¤Ï30Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ï3»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤·¤«¤â¡¢3»þ´Ö¤«¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢30Ê¬¤Î¿Í¤È¤½¤ì¤Û¤É»Å»ö¤Î¼Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÇ½ÎÏ¤Îº¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¸³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅÀ¿ô¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£
¤·¤«¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ê¤Î¤«¡©
»ä¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¡¢¤½¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ¸øÊ¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥¤¥Ä¤Ï1»þ´ÖÄøÅÙ¤ÇËþÅÀ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï´Ý°ìÆü¤«¤±¤Æ¤â70ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¡¢´Ñ»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÖÍ×ÎÎ¤Î¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¡×¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ×ÎÎ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ÎÀµÂÎ
¤È¡¢Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÍ×ÎÎ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÃ±½ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢
¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Í×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤ëÃæ¤Ç¾ï¤Ë¡¢
¡Ö²¿¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡© Í¥Àè¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¤ò¡¢¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡¢Í×ÎÎ¤¬°¤¤¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤¬¤É¤³¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¾Ç¤ë¡£»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¼êÌá¤ê¤¬½Ð¤ë¡£½¤Àµ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¨¡¨¡¤³¤ÎÉé¤Î½Û´Ä¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»Ê¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ïー¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î»ñÎÁ¤òºî¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï3Æü¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½µÞ¤®¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢4¥Úー¥¸ÌÜ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Çー¥¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¡¢¥áー¥ë¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éºòÆüÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥áー¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾åºî¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡× ¤È¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯¾å»Ê¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢Ìë¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢·ë¶É°ìÆüÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¡¢¥À¥á¤Ê¥àー¥Ö¤Ç¤¹¤Í¡£Í×ÎÎ°¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÍ×ÎÎ¤Î¤¤¤¤¡×¾å»Ê¤Ï¡¢½½ÃæÈ¬¶å¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¡¢»ä¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆºÅÂ¥¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥Çー¥¿Íè¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºî¤ì¤ëÉôÊ¬¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡×
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤¤ÅÛ¡×Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍ×ÎÎ°¤¤¿Í¡×¤Ï²¿¤¬¥À¥á¤Ê¤Î¤«
¤³¤³¤Ç¤Î¶µ·±¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤¤¿Í¡×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾ðÊóÉÔÂ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤ä¤ë¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÏÊÌ¤Ë»Å»ö¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ¡£
¤À¤«¤é¡Ö¼Â¸úÀ¡×¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¼Â¸úÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»ñÎÁ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¾å»Ê¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤¿¤Âæ¤òºî¤ë¤³¤È¡×¡£
¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ºî¶È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃÙ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£
¤½¤³¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤ÇÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°¤¤¤ó¤À¡£¡×¤Ã¤Æ´é¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤¤¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡£
Í×ÎÎ¤Î°¤¤¿Í¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö¶½Ì£¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢»î¸³Á°¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤¤¡£
¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤¬Âç»ö¤«¡¢¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»î¸³Á°¤Îº£¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡ÖÍ×ÎÎ¤Î¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¹¡£
º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¸³¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ë¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤È¤±¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹ ¡£
Í×ÎÎ¤Î¤¤¤¤ÅÛ¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«È´¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»Å»ö¤âÆ±¤¸¡£
¡Ö3Æü¸å¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ù¤¥Ñ¥ï¥Ý¤Î»Å»ö¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢ºÇ½ÅÍ×¤Ê¡ÖÇ¼´ü¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢°ì½Ö¤âÌµÂÌ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤À¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤ÆºÅÂ¥¤Ç¤¤ë¿Í¤È¡¢¥Çー¥¿¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ°ìÆüÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤à vs. Áá¤á¤Ë³ÎÇ§¨¡¨¡¤½¤Îº¹¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë
Í×ÎÎ¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö³ÎÇ§¡×¤È¡ÖÉ¾²Á¡×¤ò¡¢¤ä¤ì¤ë¤È¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±Ã»¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤Þ¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤Ã¤Æ·Ú¤¯¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÅÓÃæ¤Ç¤â¡ÖÊý¸þÀ¥º¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¾å»Ê¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Í×ÎÎ¤¬°¤¤¿Í¤Ï¡¢¥´ー¥ëÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡Ö²¿¤Ç¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¡© ºÇ½é¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀÊ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¸À¤¦¡£¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤¤¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¡Ö¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¡×¤Ç¤â¡¢¿¿µÕ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¤Í¡£
Í×ÎÎ¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Áá¤¯ºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¡¢
¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢Í×ÎÎ¤¬°¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¡×¤Ð¤«¤êÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ì¼ï¤Î¡Ö¼çÂÎÀ¡×¤³¤½¤¬»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ×ÎÎ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍ×ÎÎ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖNo¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¥»¥ó¥¹¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¡×
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆÊý¸þ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢²¿¤Ç¤â¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤âÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍ×ÎÎ¤Î°¤µ¡×¤Ï¡¢°ÊÊ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÍ¸Â¤Ç¤¹¡£
²¿¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
°ÂÃ£ÍµºÈ
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡´Ä¶²Ê³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¸å¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥Óー¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¿Í»ö¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤ÎÃæ¾®´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£ Âçºå»Ù¼ÒÄ¹¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£
¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥Æ¥£¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö¥ïー¥¯¥ï¥ó¥Àー¥¹¡× ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä¡¢µ»ö¼¹É®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ÏÃ¤¹Á°¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡Ù X¡ÊµìTwitter¡Ë °ÂÃ£ÍµºÈ