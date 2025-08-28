¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢ÄËº¨3¥é¥ó¤ËÍîÃÀ¡Ö¤Þ¤¿1µå¤Ã¤Æ¤È¤³¡×¡¡Â³¤¯ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈïÃÆ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð»³ËÜ·¯¡ÊÍ³¿¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÚMLB¡Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º 4-3 ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó4¼ºÅÀ¤Çº£µ¨4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¿1µå¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤ËµÊ¤·¤¿3¥é¥ó¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢2²ó1»à¤«¤é¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢ÅðÎÝ¤ÇÆóÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢2»à¤«¤é¥ë¡¼¥¯¡¦¥ì¥¤¥ê¡¼³°Ìî¼ê¤ËÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¡¢°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ë¤È¡¢½éµå¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿90.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó146.3¥¥í¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£4²ó4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï9²ó¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤â¡¢3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¿1µå¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ã¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤½¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¿¿¤óÃæ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤½¤³¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ø¤Î½éµå¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤â¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï½é²ó¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ë3¥é¥ó¤ò¸¥¾å¡£2µåÂ³¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤¿3µåÌÜ¤Ç°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Þ¤¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼ºÅê¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ºÅê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¿¿¤óÃæ¤Îµå¤â²áµî2»î¹ç¤Ï·ë¹½¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Æ¥¤¥¯¡Ê¶õ¿¶¤ê¡Ë¤·¤Æ¤ëµå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤¦¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È³°Äã¤á¤ËÅê¤²¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤Ï¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦°ìÈ¯¤¬¡ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼Ãù¤á¤Æ°ìÈ¯¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤ó¤Ç³è¤«¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ¸æÎ¨¤Ï5.66¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¤·¤«¤é¤Ì¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é¡ÈÉâ¾å¡É¤¹¤ë¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦Îý½¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð»³ËÜ·¯¡ÊÍ³¿¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ó¤Þ¤êÄ¹¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢º£¸å¤â¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê1¤«·î¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤â¤³¤ì¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Þ¤¿¤Þ²¶¤é¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Éé¤±¤¿¤é°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Î¤³¤È¤ÏºòÆü¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤Þ¤¿½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë