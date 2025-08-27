手持ち400本のリップマニアに聞いた「リップの中でもとくにいい」名品





リップなら「コレがいちばん」



数百本は所持している」というリップ好きのヘアメイクやインフルエンサー、美容編集者・ライターたちを魅了した名品をリストアップ。中でも手持ちリップは400本以上というリップマニア、ビューティインフルエンサーのちゃりこさんが「その中でもいちばんいい」というリピートし続けているリップとは？







稼働率NO.1「嫌いな人がいない色」

ルージュ ココ フラッシュ 90 6,270円／シャネル 「リップが好きで400本ほど持っていますが、その中でも欠かせないのがコレ。可愛すぎない大人なピンクで、この色が嫌いな人はいないのでは…？と思うほど万人ウケカラー。顔色もパッと明るく見えて、肌までもキレイにみせてくれる。つやつやぷるぷるの唇になれるのも嬉しい」(ビューティインフルエンサー・ちゃりこさん)







塗ったとたんに縦ジワもなくなる

センシュアルヌードグロス 422 4,400円（編集部調べ） 「欠かせない“HERA”のグロス。グロスだけどギトギトせず、プランプ効果でちゅるんとした色っぽい唇になるのがかわいい。422番はミルキーっぽいピンク。美肌に見えるのでオススメ」（ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー）







プライス以上の価値があるクオリティ

キス リップアーマー 01 1,430円／KISSME（伊勢半） 「唇をジェル膜でコートする世界初の成分アプローチを採用していて、落ちない！ 透けるカラーもやりすぎ感がなくて絶妙です」（ちゃりこさん・ビューティインフルエンサー）

「ツヤ・うるおい・落ちにくい」3つを同時にかなえる、ツヤのあるジェル膜でコートする新処方のティントリップ。ジェル膜がリップコートのような役割をすることで、ティッシュオフをしなくてもマスクにつかず、まるでつけたてのような発色を１日中キープ。







（美容のプロ23人に聞いた名品）

