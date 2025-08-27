この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドル箱物件はこうやって見つけろ！一番儲かる投資法を大公開！」で、人気不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が登場。動画内で木村氏は、「年間300万円の収益を得たい」という視聴者の悩みに対して、現実的な戦略と発想の転換がカギになると語った。



木村氏は「月25万円の副収入をいきなり一発で得ようとするのはハードルが高い」と指摘し、「3つに分けて段階的に積み上げれば、無理なく到達できる」と柔軟な視点を呼びかけた。例えば、家賃収入から返済や経費を引いても月7～10万円の利益が残るアパートを3つ所有すれば目標額に届くとし、「自宅を買った経験があるなら不動産取引はもう経験済み。住むか貸すかの違いだけ」と心理的なハードルを下げてみせた。



また「分割投資はリスク分散にもつながる。複数物件を所有すれば、一極集中のようなリスクは避けられるし、各部屋ごとに収益源を分けられる」と語り、投資初心者にも納得感のあるポイントを示した。そのうえで「投資額を抑えつつローンを活用し、自己資金を小さく回すのが上手な人のやり方」と強調した。



さらに「借金は悪」という日本人の固定観念にも触れ、「住宅ローンのように収益を生まない借金は資産形成には不利だが、収益不動産のための借金は“良い借金”だ」と解説。資産形成を進めるには、この考え方を理解することが重要だと語った。



また、投資エリアの選び方にも切り込み、「都心だけが選択肢ではない。地方や郊外にも高利回り物件はあり、空室リスクは“入居させるスキル”を身につければ解決できる」とアドバイス。実際に入居率を安定させるノウハウも紹介し、固定観念を捨てることの重要性を示した。



動画の締めくくりで木村氏は「年間300万円を3つの物件で達成したら、その先はさらに現実的。リスクを分散しつつ資産を積み上げていける。人生を大きく変えるチャンスになる」と視聴者に力強いメッセージを送っている。