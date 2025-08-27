¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×ºÊ¤Î»Ñ¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤ÇÊó¹ð
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î·ëº§¼°¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤Î»Ñ¤ò¡È´é½Ð¤·¡É¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ£¿¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¦¤£¡¼²Ö²Ç¤ÈÌ¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÎºÊ¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¾¿Æ¤â½é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ãù¶â¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤é¤·¤¤ ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±ü¤µ¤óåºÎï¡ª¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤º¤Ë¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£¿¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç·ëº§¼°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¦¤£¡¼²Ö²Ç¤ÈÌ¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºòÇ¯4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÎºÊ¤È¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Çµó¼°¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¾¿Æ¤â½é¥Ï¥ï¥¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ ¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ï¥¤Ãù¶â¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤é¤·¤¤ ÁÇÅ¨¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±ü¤µ¤óåºÎï¡ª¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»×¤ï¤º¤Ë¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¹¬¤»¤Ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£