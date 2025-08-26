[8.25 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá](¥»¥ó¥È ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥Ñ¡¼¥¯)

¢¨28:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×

DF 2 ¥­¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼

DF 5 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢

DF 21 ¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥Ö¥é¥á¥ó¥È

DF 33 ¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó

MF 7 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó

MF 8 ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê

MF 39 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹

FW 10 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó

FW 11 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º

FW 20 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬

¹µ¤¨

GK 32 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë

DF 3 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë

DF 4 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó

DF 12 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦

MF 23 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼

MF 28 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯

MF 41 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸¡¼

MF 67 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ê¡¼

FW 18 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é

´ÆÆÄ

¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦

[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼

DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯

DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ

DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º

DF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º

MF 7 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä

MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤

MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼

MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý

MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ

FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥­¥Æ¥£¥±

¹µ¤¨

GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê

DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹

DF 12 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼

DF 15 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë

DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó

MF 3 ±óÆ£¹Ò

MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È

FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥­¥¨¡¼¥¶

FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï

´ÆÆÄ

¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹