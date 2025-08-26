¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëvs¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[8.25 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá](¥»¥ó¥È ¥¸¥§¡¼¥à¥º ¥Ñ¡¼¥¯)
¢¨28:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×
DF 2 ¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼
DF 5 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢
DF 21 ¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥Ö¥é¥á¥ó¥È
DF 33 ¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó
MF 7 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó
MF 8 ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê
MF 39 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW 10 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó
FW 11 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
FW 20 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬
¹µ¤¨
GK 32 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë
DF 3 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
DF 4 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó
DF 12 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦
MF 23 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
MF 28 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯
MF 41 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸¡¼
MF 67 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ê¡¼
FW 18 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é
´ÆÆÄ
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
DF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 7 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
¹µ¤¨
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 12 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
DF 15 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
MF 3 ±óÆ£¹Ò
MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
¢¨28:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×
DF 2 ¥¡¼¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ô¥¢¡¼
DF 5 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥·¥§¥¢
DF 21 ¥Æ¥£¥Î¡¦¥ê¥Ö¥é¥á¥ó¥È
DF 33 ¥À¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó
MF 7 ¥¸¥ç¥¨¥ê¥ó¥È¥ó
MF 8 ¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê
MF 39 ¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹
FW 10 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥´¡¼¥É¥ó
FW 11 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º
FW 20 ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¨¥é¥ó¥¬
GK 32 ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥é¥à¥º¥Ç¡¼¥ë
DF 3 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
DF 4 ¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ü¥È¥Þ¥ó
DF 12 ¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥£¥¢¥¦
MF 23 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼
MF 28 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥í¥Ã¥¯
MF 41 ¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥é¥à¥¸¡¼
MF 67 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ê¡¼
FW 18 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ª¥¹¥é
´ÆÆÄ
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Ï¥¦
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
DF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 7 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
MF 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
¹µ¤¨
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 12 ¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
DF 15 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
MF 3 ±óÆ£¹Ò
MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹