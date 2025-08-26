[¤ß¤ó¤Ê¤Î¥±ー¥¿¥¤]¤â¤Ï¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó――¡ÖXREAL Beam Pro 5G¡×¤ò¹ØÆþ
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤ä3D¥«¥á¥é¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖSamsung Gear 360¡×¤ä¡ÖKANDAO QooCam¡×¡¢¡ÖWeeview SID 3D Camera¡×¤ä¡ÖKANDAO QooCam EGO¡×¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë¸«¤¿¤¤¡Ä¡ÄºÇ¤â¡¢¤½¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¤À¤±¤Ç»£±Æ¥Çー¥¿¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Ó¥åー¥¢¤ÎÉÕÂ°¤¹¤ëKANDAO QooCam EGO¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢Ç¯·î¤¬²á¤®¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢AR¥°¥é¥¹¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¡¢VR¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê°Ê²¼¡¢VR¥´ー¥°¥ë¡Ë¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë3D²èÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ä¡ÄÁ°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢AR¥°¥é¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¥Î¥ê¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÎÌò³ä¤â»ý¤Ä¼þÊÕµ¡´ï¡ÖXREAL Beam Pro 5G¡×¤òAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Çー¤Î¥»ー¥ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
XREAL Beam Pro 5G¤ÈKANDAO QooCam EGO¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
¡¡¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖXREAL Beam Pro¡×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö5G¡×¤¬Ì¾¾Î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ËÜµ¡¤Ï¡¢5G¡¢¤Ä¤Þ¤ê5GÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂç1TB¤ÎmicroSD¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ËSIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¡¢½ÐÀè¤ÇFree Wi-Fi¤òÃµ¤·¤¿¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¨¤ë¡Ö¤Û¤Ü¥¹¥Þ¥Û¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¾º³Ê¤·¤¿¤Î¤À¡£
SIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏËÜÂÎº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¡£microSD¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÂÎ¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÆÎÌ¤Ï256GB¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À
5G¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ËSIM¥Ô¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿
¡¡XREAL Beam Pro 5G¤Ï¡¢Android 14¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖnebulaOS¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AR¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿OS¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Nebula¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢XREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡£
XREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¶õ´Ö¥Þ¥¦¥¹¡×¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢XREAL Beam Pro 5GËÜÂÎ¤ò¥ìー¥¶ー¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¡¢²èÌÌ¥¿¥Ã¥×¤ÇÁàºî¤¹¤ë
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢6.5·¿¤Ç¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ20¡§9¡¢2400¡ß1080¥Ô¥¯¥»¥ë²òÁüÅÙ¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥ê¥¢¥«¥á¥é¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢USB Type-C¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2´ð¤¢¤ë¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢USB Type-C¥Ýー¥È¤¬2´ð¤¢¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ë2´ð¤Î¥«¥á¥é¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¤À
ÄìÉô¤Ë¤ÏUSB Type-C¥Ýー¥È¤¬2´ð¤¢¤ë¡£º¸Â¦¤Î¤â¤Î¤ÏÅÅ¸»ÍÑ¤Ç¡¢±¦Â¦¤ËAR¥°¥é¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ýー¥È¤â±ÇÁüÆþÎÏ¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¤¡ÖXREAL Beam¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¥«¥á¥é¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì5000Ëü²èÁÇ²òÁüÅÙ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¡¢¥ê¥¢¥«¥á¥éÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤Ï50mmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¶õ´Ö¼Ì¿¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¶õ´Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¤òÁª¤Ö¤È¡¢1²ó¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Çº¸±¦¤Î¥«¥á¥é¤¬Æ±»þ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ»ëº¹¤Î¤¢¤ë2Ëç¤Î²èÁü¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÆ°²è¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
KANDAO QooCam EGO¤È¤Î¥«¥á¥éµ÷Î¥¤Î°ã¤¤
Ìó50mmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡Ã±ÂÎ¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢AR¥°¥é¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥ÉÊý¼°¤Î3D¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
XREAL Beam Pro 5GÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤¬¤Ê¤¤
XREAL¤ÎAR¥°¥é¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¡¢²èÌÌÆâ¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¡×¥¢¥×¥ê¤¬¸½¤ì¤ë
¡Ö3D¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¶õ´Ö¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À
¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡£Google¥Õ¥©¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¤ÇÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«É½¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤
¥°¥é¥¹Æâ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î²èÁü¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥³¤òÎ©ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡²»À¼ÄÌÏÃ¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢SIM¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤Ü¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ê¤Ã¤¿XREAL Beam Pro 5G¡£¤³¤Îµ¡Æ°À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»Å»öÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£