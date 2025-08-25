話題のTVアニメ『SANDA』EDテーマが、崎山蒼志の新曲「ダイアリー」に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

崎山蒼志の新曲「ダイアリー」が、10月3日より放送されるTVアニメ『SANDA』のエンディングテーマに決定。このたびリリーススケジュールが発表された。

『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロースヒーローアクションだ。

「ダイアリー」は、類まれなる音楽センスと独自の言語表現が魅力のシンガーソングライター崎山蒼志が、『SANDA』の主人公である三田一重たちに心を寄せて紡いだ歌詞と、崎山の魅力でもあるイノセントで力強い声とあたたかなサウンドで、登場人物を包み込む楽曲。

「ダイアリー」は10月3日に先行配信、10月22日にシングルCDがリリースされることが決定。このたび配信ジャケット写真が解禁され、さらに事前予約でデジタル特典がもらえるPre-ad Pre-saveもスタートした。

崎山蒼志は、10月からこのシングルを引っさげて、韓国を皮切りに全10ヵ所を巡る弾き語りツアーを開催予定。こちらも要チェックだ。

■崎山蒼志 コメント

■リリース情報

2025.10.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ダイアリー」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「ダイアリー」

