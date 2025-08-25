¡Ö°ì½Ö¡¢æÆ¤¯¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ý¯°ææÆ¤Î¡È·ãÊÑ¼ãÊÖ¤ê¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â
8·î22Æü¡¢ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè7ÏÃ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç±é¡¦Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤Î¶á±Æ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤È¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ý¯°æ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉðÂ¢»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂè»°ÃÆ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡£ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¡ÖÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¡×¤¬500Ì¾¤Î¿Í¼Á¤ò¤È¤Ã¤ÆÊüÁ÷¶É¤òÀêµò¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¡ÖÍÅ¡×¤ËÉðÂ¢¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê30¡Ë±é¤¸¤ëÂçÏÂ¹Ì°ì¤ò¡¢ÉðÂ¢¤¬ÎäÅà¸Ë¤«¤éµß½Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£22Æü¤Ë¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¼ÂºÝ¤ËÎäÅà¸Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±ÆÃæ¤ËÝ¯°æ¤ÈÅ·Áð¼ùÌò¤ÎÁ¾ÅÄÎÍ²ð¡Ê27¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢¥«¥¤¥í¤Ç²¹¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÔËÜÊª¤ÎÎäÅà¸Ë¤Ç»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¥Þ¥¤¥Ê¥¹23¡î¡ª´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡Ô¥Þ¥¤¥Ê¥¹23¡î¡ª¡ª´¨¤¤¤Ê¤«¤Î»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Í¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢Ý¯°æ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ý¯°æ¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¹õÈ±¤Î¼ã¡¹¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÌÜ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¤¤¯¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯¤·Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤áX¤Ç¤Ï¡Ô°ì½Ö¡¢æÆ¤¯¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÝ¯°ææÆ¤¯¤ó¤Î´é¤¬°ã¤Ã¤Æ¤ß¤¨¤ë¡Õ¡Ô¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤«Ìë²ñ¤Î¤È¤¤È°ã¤Ã¤ÆÁ°È±²¼¤í¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°õ¾Ý¤¬Á´Á³°ã¤¦¡Õ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÔÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¼ãÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡Õ¡Ô¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡©¡©¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡Õ¡Ô¤ª¤¤¤ª¤¤±³¤À¤í¡ÄÉðÂ¢¤µ¤ó¾¯Ç¯¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Æ¡Ä¡Õ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢ÌÜ¤òÂç¤¤¯¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Áé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÏÄ«¤«¤é¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ºî¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ºÝ¤â¡ÔËË¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ý¯°æ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼ãÊÖ¤ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£