¥³¥¹¥È¥³¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤É¬¿Ü¤Î¡Ö½ë¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿©ÉÊ¡×3¤Ä¡£¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç´¿´î¡ª
ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥³¥¹¥È¥³¡£¤·¤«¤·¡¢°Â¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¥«¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡1ÉÊ1ÉÊ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤«¤·¤³¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥¹¥È¥³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Îyukari¤µ¤ó¤¬¡¢½ë¤¤»þ´ü¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à3¤Ä¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë
¥³¥¹¥È¥³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¤ï¤¬²È¤Î¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥«¥¹¥«¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¦¤â¤Î¤ò·è¤á¤ëºÝ¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¨¥«¡¼¥È¥¤¥ó¤»¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¡£¸¡º÷¤·¤ÆºÇ°ÂÃÍ¤È»×¤ï¤ì¤ë²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸ý¥³¥ß¤äÎà»÷ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö»ä¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤áÄ´¤Ù¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤¯¤é¤¤»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÂÅ¶¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇã¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢°Â¤«¤í¤¦°¤«¤í¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬²È¤Ç¥ê¥ÔÇã¤¤¤¹¤ë¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¡Ö½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¡×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
²Ì¼Â100¡ó¡ª¤ªÅ¹¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Õ¥ë¥Ã¥Æ¡¼¥È ¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×
¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢ºòÇ¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤è¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¤ª¼ê·Ú¥¢¥¤¥¹¡£¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¤â¤Î¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¼è¤ê°·¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥Ñ¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ê¤Î¤Ç¾ï²¹ÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤ÏÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÅà¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¡£Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¤¤«¤éÎäÅà¸Ë¤Î·ä´Ö¤Ë¤âÆþ¤ê¡¢¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åà¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È¾®Ê¢¤¬¤¹¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥¹¤Ï¡Ö²Ì¼Â100%¡×¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡£»ä¤ÈÄ¹½÷¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥°¥¢¥Ð¡õ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡×¡¢¼¡½÷¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï²«¿§¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡õ¥¢¥Ã¥×¥ë¡õ¥ì¥â¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¡ª¡¡24¸ÄÆþ¤ê¤Ç1948±ß¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Ê¤ó¤ÈÌó81±ß¡ª¡¡ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤Ï¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Æ´°À®¡£¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤â¤º¤¯¥¹¡¼¥×¡×
¤³¤Á¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á´Þ¤á¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤º¤¯¥¹¡¼¥×¡ª¡¡15ÂÞ¤Ç998±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿©Ìó66±ß¡£¤³¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï´¥Áç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï²¹ÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤¯¤êÊý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤â¤º¤¯¤ò¤ª¤ï¤ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç´°À®¡£¥Í¥®¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¤â¤º¤¯¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤â¤º¤¯¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£±ÉÍÜ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤¦¤¨´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È1ÉÊÍß¤·¤¤¤È¤¤ä¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥â¥Á¥â¥Á¤Ç»Ò¤É¤â¤âÌ´Ãæ¤Ë¡ª¡Ö¥«¥Ã¥È´Ú¹ñ½Õ±«¡×
¤³¤Î½Õ±«¤â¡¢ºÇ¶áµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥ÔÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1kgÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤ë½Õ±«¤Ï¡¢ÎÐÆ¦¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎÐÆ¦½Õ±«¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½Õ±«¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥Ç¥ó¥×¥ó¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ú¹ñ½Õ±«¡×¡£¥Á¥ã¥×¥Á¥§¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎÐÆ¦½Õ±«¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢ÂÀ¤¯¤Æ¥â¥Á¥â¥Á¤Ê¤È¤³¤í¡ª¡¡¤³¤Î¥â¥Á¥â¥Á½Õ±«¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÎÐÆ¦½Õ±«¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢14cm¤È¤¤¤¦Ã»¤á¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë½Õ±«¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¤¯¤Í¤¯¤Í¤ÈÍí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤ËÌÌÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â¤³¤Î½Õ±«¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÂÞ¤«¤é¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡ª¡¡Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤ÇÌá¤¹¤È¤¤Ë¤â¾®¤µ¤¤Æé¤Ç³Ú¡¹Ìá¤»¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ±«¤ò»È¤Ã¤Æ½Õ±«¥µ¥é¥À¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç®Åò¤Ç½Õ±«¤ò5Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤Æ¤«¤é¡¢Î®¿å¤Ç¤è¤¯Àö¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÀö¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¯¤ê¤ª¤¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¤ÏÆý²½¤·¤ÆÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êÀö¤¨¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤È¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¡¢¤ª¿Ý¡¢¥´¥ÞÌý¡¢º½Åü¡¢±ö¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡£¤ª»®¤Ë¤è¤½¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥´¥Þ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÉ÷Ì£¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î½Õ±«¥µ¥é¥À¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤Î¤¬¡¢½Õ±«¥¹¡¼¥×¡£Æé¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ¡¢½Õ±«¡¢¥ï¥«¥á¤òÆþ¤ì¡¢10Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃæ²Ú¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¤È¡¢¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤À¤±¡ª
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢¥é¡¼Ìý¤ò¾¯¤·¤¿¤é¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤Î¥ê¥ÔÇã¤¤¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ¡£¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª