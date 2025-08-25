Æ£¿¹¿µ¸ã¡¡¼Â¤Ï¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤À¤Ã¤¿¡ªºÊ¤ÎÇ¯Îð½é¹ðÇò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¥¬¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëABEMAº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖGIRL or LADY¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯·ëº§¤·¤¿ºÊ¤ÎÇ¯Îð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À4¿Í¡È¥¬¡¼¥ë¡É¤È30Âå½÷À4¿Í¡È¥ì¥Ç¥£¡É¤¬2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£º£²ó¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¡¢Æ£¿¹¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡¢½÷Í¥¤ÎÊ¿Í´Æà¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Èº§³è¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¿¤¬¡Ö»ä¡¢º£Ç¯27¤Ë¤Ê¤ëºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¼þ¤ê¤¬¡×¤È¤â¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡×¤ÈºÊ¤ÎÇ¯Îð¤ò½é¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡Æ£¿¹¤Ï¡Ö»ä42ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤¨¡©¥¬¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£Æ£¿¹¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢¥¬¡¼¥ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¤ÏºòÇ¯4·î¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ç°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤Î¤Á¤Ë¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£