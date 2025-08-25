9月前に3選手以上がシーズン45HR以上を記録したのは3度だけ

【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

歴史的シーズンを生み出した。ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦の9回に松井裕樹投手から今季45号ソロを放った。シーズンでは55発ペース。米スポーツメディアによると、史上3度目の快挙を“3人”で達成したという。

データに特化した米スポーツメディア「オプタ・スタッツ」は自社X（旧ツイッター）を更新し、大谷がマリナーズのカル・ローリー捕手、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に次ぐ3人目の今季45号到達者だと紹介した。そして「9月を前に3人以上の選手が45本塁打を到達したのはMLB史上3度目だ。過去には、1998年（マグワイア、グリフィーJr.、ソーサ、ボーン）、2001年（ボンズ、ソーサ、ゴンザレス）に達成された」と添えている。

1998年のマグワイアは当時メジャー歴代最多の70号を放ち、66本塁打のサミー・ソーサとの“本塁打狂騒”を生んだ。また、パドレスのグレッグ・ボーンも8月までに45本、最終的に50発を放った。一方のア・リーグでは、時の大スター、ケン・グリフィーJr.が56本塁打（8月まで47本）でタイトルを獲得した。

2001年には、バリー・ボンズがマグワイアの記録を抜く73本塁打の新記録を樹立した。ソーサは自身3度目の60本超え（64発）となったが、いずれもシーズンも無冠に。また、ダイヤモンドバックスの主砲ルイス・ゴンザレスも自己最多を倍以上を更新する57本塁打と大躍進した。

一方でマグワイア、ソーサ、ボンズには“黒い歴史”があるものの、いわゆるステロイド時代に生まれた快挙を、時を経て大谷らが成し遂げたことには大きな意義があるだろう。（Full-Count編集部）