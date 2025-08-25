CATレディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で行われた。首位と8打差の28位から出た安田祐香（NEC）は1イーグル、4バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで12位。最終18番で披露したスーパーイーグルには、ファンから賛辞が並んだ。

3アンダーで迎えた最終18番パー5。安田がフェアウェーから第3打を放った。

グリーン上で2バウンドして方向を変えると、カップに向かって一直線に転がる。ギャラリーがざわつく中、ボールはそのままカップインし、スーパーイーグルで締めくくった。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが「劇的な締めくくり #安田祐香 の最終ホール・サードショットは傾斜を転がってそのままカップイン」と記して映像を公開。スーパーショットはもちろん、笑顔で両手を上げたり小走りする24歳の姿にファンは注目していた。

Xには「安田祐香の笑顔はスペシャルすぎる」「喜ぶ姿可愛いです」「喜び方めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）