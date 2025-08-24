この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のRyotaさん（カウンセラー・作家）が、『【要チェック】大人になっても心が子どもな人の特徴7選／この言動、見逃さないで！』と題した動画を公開。動画内では「心の成熟」や「精神年齢」について、具体的な言動やポイントを交えて語られている。



冒頭でRyotaさんは「もしかしたら自分が該当しててグサッって思っちゃう方もいるかもしれないですけど、こうやって学んだりして成長しようと思えているなら、もう全然問題はないです」と視聴者に優しく語りかけ、自己成長への姿勢を肯定したうえで、心が子供な人の見分け方を項目ごとに詳細に解説していく。



最初の特徴として「無条件に頼れる人を探しちゃう」という行動を挙げ、子供特有の“対抗欲求”や“大人になっても誰かに甘え続ける人”の危うさを指摘。「要求が激しくなり、相手に辛く当たったり攻撃につながる」こともあると警鐘を鳴らした。



続いて「自分が悪いことをしたのに相手を許さない」「いつも構ってほしい」「他人を利用して自慢したがる」「小さなことで大きく騒ぐ」「責任転嫁（多責思考）が強い」「自己中心的な考え方」と、計7つの特徴を具体例や心理的背景を交えて分析。それぞれに「自分はとにかく悪くない。自分の方が大変だったと他人に責任を押し付けたがる」「被害者意識を誇張し孤立を周囲のせいにする」「とにかく自分を貴族や王様のように思って求めすぎる」といった印象的なコメントを交えながら、一つ一つ注意喚起をおこなった。



締めくくりでは「大人っていうのはある程度自分のことが分かってくるもの。経験を重ねて、自分や相手の立場で考え、嫌なことをしないよう心がける、それが成長。全部他人任せや文句ばかりは、結局“子供のまま”なのです」と解説。「自分と向き合うのはしんどいこともあるけれど、そこから逃げないことが大切。今回いくつか該当した人も成長しようという意識があるなら大丈夫です」と、前向きなエールとともに動画を結んだ。