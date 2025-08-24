「すごくショッキングな出来事」出鼻をくじかれた本田圭佑の海外進出。実はJ復帰も「ちょびっと考えた」
これまで様々な国のリーグでプレーしてきた本田圭佑が、初めて海外移籍した先がオランダだった。
元日本代表MF鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルで、39歳のレフティが当時を回想。練習参加を経て、名古屋からオランダのVVVフェンロに移籍を果たす。2008年１月のことだ。
「海外のチームでプレーするうえで難しかった点はあります？」。鈴木氏の質問に、本田は「いっぱいあります」と答える。言語はもちろん、とりわけサッカー観には、オランダに限らず「国別で苦戦する」という。
VVVフェンロには2007-08シーズンの途中に加入し、１年目は14試合２得点の成績を残す。だが、チームは２部に降格。本田は「Jリーグに戻ることも、ちょびっと考えた」が、最終的には残留を決意する。
オランダの２部で戦う。その時の心境はどうだったのか。
「２部に落ちてプレーするってことが、すごく自分の中でショッキングな出来事でした。今、振り返ったら、良い思い出で終わるんですけど、その時は、そんなものでは言い表わせないぐらい。
このままイタリアで10番を付けに行くぐらいの勢いで海外に来たつもりの奴が、いきなり２部で。まさか、こんなキャリアある!? みたいなスタートだったんで。出鼻をくじかれた」
ともすれば不本意な状況だったかもしれないが、２年目は新たに背番号10を与えられ、36試合に出場して16得点の活躍ぶり。抜群の存在感でVVVフェンロの１部復帰に大きく貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オファーはなかった!? 本田圭佑が明かす自身初の海外移籍
元日本代表MF鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルで、39歳のレフティが当時を回想。練習参加を経て、名古屋からオランダのVVVフェンロに移籍を果たす。2008年１月のことだ。
「海外のチームでプレーするうえで難しかった点はあります？」。鈴木氏の質問に、本田は「いっぱいあります」と答える。言語はもちろん、とりわけサッカー観には、オランダに限らず「国別で苦戦する」という。
オランダの２部で戦う。その時の心境はどうだったのか。
「２部に落ちてプレーするってことが、すごく自分の中でショッキングな出来事でした。今、振り返ったら、良い思い出で終わるんですけど、その時は、そんなものでは言い表わせないぐらい。
このままイタリアで10番を付けに行くぐらいの勢いで海外に来たつもりの奴が、いきなり２部で。まさか、こんなキャリアある!? みたいなスタートだったんで。出鼻をくじかれた」
ともすれば不本意な状況だったかもしれないが、２年目は新たに背番号10を与えられ、36試合に出場して16得点の活躍ぶり。抜群の存在感でVVVフェンロの１部復帰に大きく貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オファーはなかった!? 本田圭佑が明かす自身初の海外移籍