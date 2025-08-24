ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡È¸¸ÏÇº¸ÏÓ¡É¤«¤é45¹æ¤Ê¤ë¤«¡¡Éé¤±¤ì¤Ð2°ÌÅ¾Íî¡Ä¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥ÉÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë45¹æ¤ÏÈô¤Ó½Ð¤¹¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÁ°¤Ë6²ó1°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢1-2¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢Æ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤ì¤Ð2°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë°ìÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥³¥ë¥Æ¥¹¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£¥³¥ë¥Æ¥¹¤Ï»þÀÞ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°³°¤¹¸¸ÏÇÅêµå¤âÈäÏª¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï12ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.167¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë