1.過剰に洗う

散歩のあとに毎回洗っているという飼い主さんもいらっしゃるでしょうが、実はそれがさまざまなトラブルの原因になってしまう可能性があるのです。

犬の肉球はとてもデリケートです。頻繁に洗ったせいで必要な皮脂まで洗い流されてしまうと、肉球が乾燥してひび割れを起こす原因にもなりかねません。

汚れがひどくないなら濡れタオルで拭くだけにしておくのがおすすめ。拭いても汚れが気になる場合は犬用の洗浄剤を使います。洗ったあとは、湿ったままにしておくと細菌や真菌が繁殖しやすくなるため、水分を拭き取ってしっかりと乾燥させます。また、洗う回数も最小限に抑えましょう。

2.人間のケア用品を使う

犬の肉球ケアに、人間用の保湿クリームやローションを使うのは絶対に避けましょう。 人間用の製品には、犬の皮膚にとって刺激が強すぎる成分や有害な添加物が含まれている可能性があります。これらを使用すると、アレルギー反応やかぶれといった皮膚トラブルを引き起こす可能性があります。

さらに、犬は肉球を舐める習性があるため、人間用のケア用品に含まれる成分が体内に入ってしまう危険性も否定できません。なかには、犬が摂取すると中毒症状を引き起こすような成分も存在します。

愛犬の健康を守るためにも、必ず犬専用に開発された安全性の高い肉球ケア用品を選ぶようにしましょう。もし愛犬に人間用のケア用品を使いたい場合は、獣医師に相談しましょう。

3.アルコール入りのウェットティッシュで拭く

犬の肉球を拭く際に、アルコール成分を含むウェットティッシュを使うのは絶対に避けてください。 アルコールは肉球のデリケートな皮膚を急激に乾燥させ、ひび割れや炎症を引き起こす原因になります。

さらに、犬は肉球を舐める習性があるため、肉球経由でアルコールが口に入り、口腔内に刺激を与えたり体調を崩したりする可能性もあります。最悪の場合、中毒症状を引き起こすリスクもゼロではありません。

肉球の汚れを拭き取る際は、水で濡らした柔らかい布や、犬の皮膚に優しい犬用ウェットティッシュを使用するようにしましょう。

4.濡れたままで放置する

散歩後や雨の日に肉球が濡れたまま放置すると、蒸れて雑菌やカビが繁殖しやすくなります。濡れたままにしていると、かゆみや炎症、感染症を引き起こす原因にもなり得ます。

犬の足裏は通気性が悪く乾きにくいので、濡れたまま放置すると長時間湿った状態になりがちです。雨などで濡れたときは、タオルなどで丁寧に水分を拭き取り、ドライヤーでしっかりと乾かすようにしてください。とくに、指のあいだは乾きにくいので、意識して風を当てるようにしましょう。

仕上げに犬用のクリームを塗ってあげるとさらに安心です。

5.肉球周辺の毛を伸ばしっ放しにする

犬の肉球まわりの毛を伸ばしたままにしておくと、長い毛に泥や砂、小さなゴミなどが絡まりやすくなり、これが肉球のあいだに入り込むと炎症や傷の原因になります。

散歩中に異物が挟まったままになると犬は不快感を感じ、舐めたり噛んだりして症状を悪化させることもあります。

さらに、伸びた毛が肉球を覆うと、フローリングなどの滑りやすい床でグリップが効かなくなり、犬が滑って転倒する原因になるでしょう。そればかりか、関節への負担を増やし、ケガにつながる可能性もあります。

犬の足の健康を守るためには、定期的にトリミングをおこなうことが不可欠です。

まとめ

犬の肉球の誤ったケアは様々なトラブルを引き起こします。過剰な洗浄は肉球の天然の皮脂を奪って乾燥やひび割れの原因となり、人間用の保湿剤やアルコール入りウェットティッシュは刺激が強いので避けるべきです。

また、肉球を濡れたまま放置すると雑菌やカビが繁殖しやすく、肉球まわりの毛を伸ばしっぱなしにすると異物が絡まったり滑りやすくなったりします。

これらの「やってはいけない」ケアを避け、愛犬の肉球の健康を守りましょう。

(獣医師監修：葛野宗)