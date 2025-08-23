[8.23 J1第27節](ベススタ)

※18:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 5 上島拓巳

DF 20 安藤智哉

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 18 岩崎悠人

MF 22 藤本一輝

MF 88 松岡大起

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

控え

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 16 小田逸稀

DF 19 キム・ムンヒョン

DF 37 田代雅也

DF 47 橋本悠

MF 6 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 17 ウェリントン

監督

金明輝

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 24 キム・ミンテ

DF 25 マテウス・ブルネッティ

MF 7 カピシャーバ

MF 14 山原怜音

MF 19 松崎快

MF 47 嶋本悠大

MF 70 高木践

MF 98 マテウス・ブエノ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 沖悠哉

DF 5 北爪健吾

DF 28 吉田豊

DF 66 住吉ジェラニレショーン

MF 11 中原輝

MF 21 矢島慎也

MF 33 乾貴士

FW 23 北川航也

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

秋葉忠宏