福岡vs清水 スタメン発表
[8.23 J1第27節](ベススタ)
※18:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 5 上島拓巳
DF 20 安藤智哉
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 18 岩崎悠人
MF 22 藤本一輝
MF 88 松岡大起
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
控え
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 16 小田逸稀
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 37 田代雅也
DF 47 橋本悠
MF 6 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 17 ウェリントン
監督
金明輝
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 24 キム・ミンテ
DF 25 マテウス・ブルネッティ
MF 7 カピシャーバ
MF 14 山原怜音
MF 19 松崎快
MF 47 嶋本悠大
MF 70 高木践
MF 98 マテウス・ブエノ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 11 中原輝
MF 21 矢島慎也
MF 33 乾貴士
FW 23 北川航也
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
秋葉忠宏
