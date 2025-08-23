◇第107回全国高校野球選手権大会 決勝 沖縄尚学(沖縄)3-1日大三(西東京)(23日、甲子園球場)

夏の甲子園初優勝を飾った沖縄尚学の主将・真喜志拓斗選手(3年)と4番・宜野座恵夢選手(3年)が喜びの声を届けました。

真喜志選手はキャプテンとしてチームを引っ張り、決勝戦9回裏の守備ではショートとして最後の打球をさばいて沖縄尚学に初の優勝をもたらしました。宜野座選手は打線の軸として、準決勝・山梨学院(山梨)戦と決勝戦でともに3安打を記録。決勝では勝ち越し打とダメ押し打を放ち、優勝に大きく貢献しました。

真喜志選手は「チームの目標として全国制覇を夢にしていたので、それがかなって非常にうれしいです。いい仲間といいチームで、最高の舞台で試合をできたことに感謝したいです」と喜びました。

スタンドで優勝を見守った真喜志選手の母はこの日が誕生日。真喜志選手は「今までこうやって甲子園を優勝できる自分にまで育ててくれて、『ありがとう』という言葉を伝えたいです」と感謝を口にすると、スタンドからは大きな拍手が沸き起こりました。

宜野座選手は「なかなか結果を出せない時期が続いて苦しい思いをしてきたのですが、この夏に優勝できてとてもうれしいです」とこの3年間を振り返りました。

キャッチャーとして末吉良丞投手(2年)と新垣有絃投手(2年)をリードした宜野座選手。2人の後輩について「甲子園に入って2人とも実力が上がり自信もついたと思うので、自分としてもリードしやすかった。2年生とは思えない信頼感もあるので、とても頼りになりました」と語りました。

この試合、スタンドには沖縄から多くの応援が駆けつけて優勝を後押ししました。宜野座選手が「こうやっていい結果を出せたのも沖縄県民の皆様が応援してくれたからだと思うので、感謝して沖縄に帰りたいと思います」と答えると、スタンドからは拍手と歓声に加えて沖縄文化の指笛が鳴り響きました。