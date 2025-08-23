²¤½£Ì¾Ìç¤¬26²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¡ÄÆüËÜ¿Í¤Ë¡Ö¾×·âÅª¤Ê±½¤¬Éâ¾å¡×¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö²¿¼Ô¡©¡×
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å°ÜÀÒÉâ¾å¤Ç¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆÃ½¸
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ë¥È¥ë¥³1Éô¤Î¶¯¹ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡©¡×¤ÈÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW°ËÅì½ãÌé¤È¤ÎÎ¾Íã¤Ç¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¡£ºòµ¨¤Ï32»î¹ç¤Ç11ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤Çµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥ê¡¼¥°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæÂ¼¤Ï¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤¬°ÜÀÒ¶â1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCumhuriyet¡×¤Ï¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¤Ï²¿¼Ô¤«¡©¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÜÀÒ¤ÎÆ°¤¤òÂ³¤±¤ë¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ë¾×·âÅª¤Ê±½¤¬Éâ¾å¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÊì¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ÇÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤Ï¤¹¤°¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡×¤ÈÃæÂ¼¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥È¥¥¥¦¥§¥ó¥Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¡¢LASK¥ê¥ó¥Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤È²¤½£¤Ç4¤«¹ñ¡¦5¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÃæÂ¼¡£¥È¥ë¥³¤ÎÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë