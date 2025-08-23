◇第107回全国高校野球選手権第15日 決勝 沖縄尚学 ― 日大三（2025年8月23日 甲子園）

第107回全国高校野球選手権大会は23日、日大三（西東京）と沖縄尚学の顔合わせで決勝が行われ、沖縄尚学の応援の熱気にネットでは驚きの声が上がっている。

沖縄尚学は春夏19度の甲子園出場、選抜2度の優勝を誇る強豪だが、夏初めての優勝を狙う。日本高野連は22日、決勝戦の入場券完売を発表。午前10時の販売開始から約1時間ほどで完売となった。決勝戦の入場券は大人料金が中央指定席は4800円、一・三塁側の指定席は3900円となっているが、転売サイトでは三塁側下段が10倍以上の1枚4万円の高値で売り出されるなど、高額転売が相次いだ。

甲子園の応援も熱気に包まれた。スタンドからは沖縄らしい「指笛」も鳴り響き、ネットでは「沖縄尚学応援スタンド、指笛応援凄い」「良い音出してるよなぁ〜」「沖縄っぽくて超熱い！」「指笛をあの音圧で出せるのすごない？？」「指笛全開笑 一気に甲子園球場が"沖縄"ムードになってて良き」「点が入った瞬間の沖縄尚学アルプスの盛り上がりが半端ない」との声が上がった。

決勝進出決定後には沖縄県に本社を置く日本トランスオーシャン航空（JTA）が那覇―関西の臨時便運航を発表するなど、初の夏制覇を目指し、地元の盛り上がりは最高潮。甲子園には沖縄県の玉城デニー知事も生観戦に訪れた。