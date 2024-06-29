《沖縄の少女が米兵に性的暴行されたニュースを日本政府は3ヶ月間、発表しなかった。沖縄、慰霊の日の岸田さんへのヤジや批判が強くなるからね。誰を優先してるんだこの国は》お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の村本大輔が、6月27日、Xに投稿した冒頭のポストが話題を呼んでいる。「村本さんが投稿した件は、沖縄の嘉手納基地・第18航空団に勤務する空軍兵長の男が、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、不