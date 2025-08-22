¥Ø¥¤¥Ø¥¤¤¬¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥¹¡×¤ÎHAPPY BERRY¤È¥³¥é¥Ü¡¡¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É·×14·¿¤òÈ¯Çä
¡¡¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥¥¹¤Ï¡¢ÌðÂô¤¢¤¤¸¶ºî¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¡¢Éþ¾þÀìÌç³Ø¹»¡ÖÌðß··Ý½Ñ³Ø±¡Éþ¾þ²Ê¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯½÷»Ò¹âÀ¸¡¦Ááºä»ç¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£1999Ç¯5·î¤«¤é2003Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊZipper¡Ë¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ý¯ÅÄ¼ÂÏÂ»Ò¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ ¥Ù¥ê¡¼¤ÎÉþ¤ò¸½Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ¸½¡£¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤òÃé¼Â¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥¤¥Ø¥¤¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ê¥Ü¥ó¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ä¥É¥í¥ï¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¥¦¥§¥¢¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Þ¤Ç·×14·¿¤òÂ·¤¨¤ë¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï6600¡Á3Ëü5700±ß¡£
◾️ HAPPY BERRY ¡ß HEIHEI
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ 4³¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-19-12
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡§»öÁ°ÆþÅ¹Í½Ìó¥µ¥¤¥È