【射手座】週間タロット占い《来週：2025年8月25日〜8月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月25日〜8月31日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『気持ちより頭を使っていきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の気持ちを一旦どこかに置いておいて、計算高く行動を取っていく方が収穫が多いことを実感できる時です。仕事や公の場では気に入られたい人がいて、その人を中心に活動していきます。でも、逆に周囲の人達の事を気遣う方が印象アップを図れるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「俯瞰力」が様々な場面で大事な鍵となるようです。相手の考えも自分の行動もお互いの環境も、細かく分析できれば、取るべき選択や行動が見えてくるでしょう。シングルの方は、自分のことをコントロールできない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手はあなたのことを密かに分析できています。
｜時期｜
8月28日 弱気になる ／ 8月30日 仕事が滞ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
シャボン玉
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞