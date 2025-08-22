物価高が続く今、「節約したいけれど、無理はしたくない」「できれば生活の質を落とさずに出費を減らしたい」と考える人も多いのではないでしょうか。そんなときにこそ注目したいのが、じわじわと店舗を増やしているドラッグストア「コスモス」。今回は、時短・節約レシピ本の著者でインスタグラムのフォロワー17万人を持つラッコママさんが、「生活費削減」に役立つ、コスモスのおすすめ商品とその実力を解説します！

なぜコスモスで「生活費削減」できるの？

元々は九州発のドラッグストアチェーンで、福岡に200店舗以上を展開するなど、九州圏に強い「コスモス」。今では兵庫県や大阪など関西エリアにも拡大中。関東でも東京都西部の武蔵村山や八王子、町田などに進出しつつあります。

【写真】PB品「ON365」の調味料たち

そんなコスモスの最大の特徴は、キャッシュレス非対応・現金決済のみという運営方針。ポイント還元や割引クーポンといった販促がない代わりに、商品そのものの価格が非常に安いのです。

具体的には、定価500円前後の商品が2割引き程度の400円以下で買えることもザラ！ ポイントや還元率を気にする必要がなく、価格勝負に徹しているスタイルは、家計を預かる人間にとって非常に頼もしいものです。

掃除用品…メーカー品クオリティーの「コスモス専売品」が狙い目

生活費を見直すとき、つい食費ばかりに目がいきがちですが、実は掃除用品や日用品こそ見直しの余地が大きいカテゴリーです！

コスモスでは、コスモス専売品の掃除用品が非常に優秀。

「爆泡カビごっそり 浴室クリーナー」は、こすらず使える強力なカビ取り剤で898円。お風呂掃除が一気にラクになります。

「流せるトイレクリーナー24枚入り」は、198円と破格ながらLEC社製のメーカー品。使い勝手や洗浄力も申し分なし。ドラッグストアで定番の「見たことある商品」よりも価格を抑えつつ、品質を妥協したくない方にぴったりです。

次に見逃せないのが、キッチン周りの消耗品。こちらもコスモスオリジナルのPBブランド「StandarDay」から、優秀な「ジェネリック日用品」が続々登場しています。

「ストッキング水切りネット」（30枚・118円）は、ネットの目が細かく使いやすいと評判。「泡立つスポンジハード」（98円）は、強度も泡立ちも優秀で「ジェネリックダスキンスポンジ」の呼び声も…！

「フリーザーバッグM」（35枚入り・198円）は、一般的なブランド品より10枚以上多く、コスパ最強。

キッチン雑貨は毎日使うからこそ、積み重なると大きな差に。100円単位でも削減できると、月に数百円、年で数千円の節約につながります。

食品…高品質なPB商品、コスモス価格でお得！

食品類もコスモスならではの節約ポイントがつまっています。

調味料などは、スーパーでもPB品がたくさん出ていますが、コスモスのPB、「ON365」はかなりスゴイ！

たとえば、「純正ごま油400g」（498円）は、なんと太香（たいこう）ゴマ油で有名なマルホン製。炒め物がグレードアップする香りとコクがあります。

「瀬戸の塩」（1kg・128円）は国産のあら塩で、スーパーでは200〜300円代が当たり前なのに破格の値段です！

「細切りチーズ250g」（398円）は、ナチュラルチーズ100％で非加熱調理も使えるシュレッドチーズ。グラタンやチーズ焼きはもちろん、サラダにも使えるので、冷蔵庫にいつも常備しています。

コスモス専売品の「プリマハムマイスタープレミアム220g」（298円）は、JAS特級のウインナーなのに、同等品より100円以上安い！ 高級スーパーでも見かけるムラカワ製の「スライスチーズ15枚入り」（379円）は、1枚25円程度。一般的な商品は35円程度することもあるので、かなりお得ですよね。

こういった「高品質＆お得」な商品は、毎日のごはんづくりを助けながら、生活費の見直しにも直結します。

全国的にはまだ知名度が高いとは言えない「コスモス」ですが、生活費を見直したい人にとってはまさに“穴場”。「PB品＝安かろう悪かろう」ではなく、「PB品＝賢い選択肢」だと教えてくれるお店です。

現金主義のシンプルな価格設定で、節約に即効性あり！ お近くに店舗がある方は、ぜひ一度チェックしてみてください。“生活の質はそのままに、出費だけをグッと下げる”…そんな新しい節約ライフが、コスモスから始まるかもしれません。

※価格は2025年8月現在のものです

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください