NHK連続テレビ小説『あんぱん』の第22週について、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが、自身のYouTubeチャンネルであらすじ予想と深い考察を展開した。動画は「【あんぱん】朝ドラ第２２週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ８月２５日（月）～８月２９日（金）」と題し、主人公たちの心の機微や、物語が描く“愛する形”を独自の視点で語っている。



注目されたのは、登場人物ランコの変化。蘭子がシンクの口紅を塗り始めたことから、妹のメイコに「恋でもしてる？」と指摘されて動揺する一幕にトケルさんは着目。「蘭子は郷に一生分の恋をしたはずだから自分がもう恋はできないと思っている。だけど“生きることは変わること”であって、それは悪いことではない」と蘭子の胸中を深く考察。戦争という時代背景が人々の生き方や愛の形にどう影響したのかを掘り下げる。



また、「絶対という約束はできないかもしれないけど、絶対という言葉で自分を縛る必要もない」とし、かつて愛を失った蘭子や家族を亡くしたヤギが、過去を乗り越えて近づき合う可能性について展望。「もしかしたら結婚はしないけど一緒にいるかもしれないですね。結婚だけがゴールじゃない」と、“事実婚”や新しい愛の形もあり得ると大胆に予想した。



さらに第22週のサブタイトル「愛する形」には、恋愛に限らず、詩や創作、家族、仲間、世代を超えた人間愛など、多様な愛を描こうとする制作陣の意図を読み取る。「たかしの詩集『愛する歌』は“恋愛だけではない、大切に思う慈しむという意味での愛する”が込められているんです」とも解釈。特に詩「えくぼの歌」を通して妻メイコの心情に寄り添おうとする夫ケンタロウや、小学生のかほ（中園美穂さんがモデル）との交流に、文学や言葉が人を救う力を見出していた。



最後には、トケルさんが「普通に考える形ではないかもしれませんが、事実婚のような愛の形を二人は選ぶことになるのではないか」と期待を込めて語り、「皆さんの感想をぜひコメント欄に寄せてほしい」と呼びかけて動画を締めくくった。